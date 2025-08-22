サークリーのLIVE配信にて、『サークリー 配信者カップ2025.08-09』イベントを8/23より開催！イベント入賞者には豪華オリジナル賞品をプレゼント！

SoarSocial合同会社

投稿・チャット・声だけLIVE配信プラットフォーム「サークリー Circley」は、クリエイターがLIVE配信で競い合うサークリーLIVEにて、「サークリー 配信者カップ2025.08-09」 を8月23日（土）より開催いたします。今回の配信者カップは、上位入賞クリエイターには、「海の思い出」をイメージしてデザインした、サークリーのプロフィールを装飾するアプリ内アイテムやイベントオリジナル表彰盾、えらべるPayなどの豪華特典をプレゼントします。

そして、視聴者向けの【応援部門】においても、入賞した方にはLIVEを応援するためのハートアイテムやプロフィールを装飾するアプリ内アイテムなどをGETできるチャンスもあるのでお楽しみに！

「サークリー 配信者カップ2025.08-09」概要



■特設ページ

特設ページはこちら(https://circley.jp/m9khx/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=campaign-m9khx)



■開催期間

2025年8月23日（土）～9月7日（日）



■参加対象者

クリエイター：以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・満16歳以上かつ日本国内に存在するクリエイター

視聴者：

・満16歳以上かつ日本国内に在住する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にサークリーでLIVEを配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「サークリー」アプリのダウンロードが必要です。

●イベントルール

【総合部門】【Round1】【Round2】【応援部門】の4つの部門があり、それぞれのランキングを競います。

詳細はイベントページ(https://circley.jp/m9khx/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=campaign-m9khx)をご確認ください。



●イベント特典

このイベントだけでしか手に入らない豪華特典をプレゼント！

【サークリー Circleyについて】

サークリーは、モバイル向けの投稿・チャット・声だけライブ配信プラットフォームで、Z世代を中心に人気の匿名SNSです。短文テキストや画像・動画などの投稿、ダイレクトメッセージ、声特化のライブ配信を通じて、オンライン上で気が合う新しい友達と出会ったり、みんなが集まって日常を共有したり、といったユーザー同士がデジタルコンテンツを通じてつながる体験を提供しています。