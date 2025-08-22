【メルキュール東京日比谷】国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

フランス発「メルキュール」ブランドのメルキュール東京日比谷（所在地：東京都千代田区、総支配人：鈴木 通晃）は、環境に配慮したホテルなどの施設に付与される国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得しました。

メルキュール東京日比谷は、2023年12月の開業当初から、環境に配慮した持続可能な取り組みをしてまいりました。

そしてこのたび、ホスピタリティ業界における私たちの役割を果たし、環境保全や持続可能な運営に努めていくために、国際エコラベル「グリーンキー」を取得しました。

「グリーンキー」は、環境に配慮した運営を行うホテルやレストラン、キャンピング場などに与えられる国際的なエコラベルで、1994年にデンマークの国際環境教育基金（FEE）によって設立されました。この認証は、13カテゴリーにわたる75の必須項目と75の努力項目から成る評価基準を満たす施設に付与されます。

今後も、ホテルをご利用くださるお客さまや地域コミュニティとともに、環境への取り組みと持続可能な活動を推進してまいります。

■メルキュール東京日比谷の持続可能な社会への主な取り組み

・脱プラスチック

客室のアメニティに、竹などプラスチックの代替素材で出来たものを紙包装でご提供しています。

・再生可能素材の使用促進

客室のミネラルウォーターにリサイクルできるガラスボトルを採用しています。

・節水

客室のシャワーや蛇口の水量を制御し、タオルやリネンの交換を控える選択肢をお客様に提供し、水とエネルギーの使用を削減しています。

・化学物質削減

環境に配慮した清掃製品を導入し、環境負荷を軽減しています。

・飲料水

客室、レストラン、バーで飲料用の水道水をご用意し、お客様に環境に優しい選択肢をご提供しています。

・地域環境への貢献

日比谷公園での清掃ボランティア活動を実施しています。

客室のアメニティ（竹などの代替素材製、紙のパッケージのものを使用）

Green Key (グリーンキー)について

環境教育財団（FEE）が運営するグリーンキーは、世界的に認知されている自主的なエコ認証プログラムです。90 カ国以上に 8,000 以上の認証ホテルやその他の施設を持つグリーンキーは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営の分野における優れた基準です。 認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

https://jarta.org/greenkey/

メルキュール東京日比谷について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」が展開する「メルキュール」は、デザインや食を通して世界中の旅行者の皆さまに体験いただく『ローカル インスパイア―ド ホテル(地域のインスピレーションを大切にするホテル)』をブランドコンセプトとして、全世界に展開しています。進化し続ける劇場文化の聖地、日比谷に誕生した「メルキュール東京日比谷」のデザインコンセプトは、「劇場の舞台美術(Stage Art)」。

華やかな照明、緞帳、衣装、座席、映画のフィルムなどからインスピレーションを得たデザインが随所に散りばめられ、訪れるお客様が時に主人公、時に観客となり、ホテル館内全体で一つの物語が紡がれるような、高揚感あふれる特別な体験をご提供する空間をご用意しています。

【施設概要】

施設名称： メルキュール東京日比谷（Mercure Tokyo Hibiya）

開業日： 2023年12月19日

所在地： 東京都千代田区内幸町 1-5-2 （交通：内幸町駅から徒歩3分、新橋駅から徒歩3分、日比谷駅から徒歩9分）

ホームページ： https://www.mercure-tokyo-hibiya.com/

電話番号： 03-3503-5051

E-MAIL： HC1F1@accor.com

構造： 地下1階～地上12階

フロア構成：地下1階（レストラン・カフェ&バー）、1階（レセプション）、3階（エグゼクティブ・ラウンジ、会議室、ジム）、4階～12階（客室）

客室数： 178室 （スーぺリア 22平方メートル 120室、プリビレッジ 22平方メートル 56室、スイート 44平方メートル 2室）

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercuretokyohibiya/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

