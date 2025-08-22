世界のマトリゲル市場分析：最新動向、成長機会、未来予測2025
マトリゲルは、基底膜マトリックスとして広く用いられている細胞外マトリックス材料であり、主にマウスの腫瘍細胞から抽出された成分で構成されている。この製品は、細胞の接着・分化・増殖・移動といった生理機能を模倣する環境を人工的に提供することが可能で、三次元細胞培養、腫瘍モデルの構築、血管新生試験、幹細胞研究など多岐にわたる生命科学分野で重要な役割を果たしている。特に、生体内に近い微小環境を再現するという点で、従来の培養基質とは一線を画し、次世代の細胞生物学・再生医療の基盤技術として注目されている。
マトリゲル市場の発展には、いくつかの明確な特徴が見られる。まず、近年のオルガノイドやiPS細胞技術の急速な進展と歩調を合わせるように、需要が拡大している。また、製品の一貫性やロット間差の問題を克服するために、品質管理や製造工程の標準化が進んでいる点も重要である。加えて、動物由来成分に依存しない代替素材や、より高純度・高機能な製品への開発が進行中であり、マトリゲルの応用領域は医学・薬学・毒性試験にとどまらず、食品工学や化粧品評価など新規分野へと拡張しつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルマトリゲル市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.3%で、2031年までにグローバルマトリゲル市場規模は2.1億米ドルに達すると予測されている。
図. マトリゲル世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327883&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327883&id=bodyimage2】
図. 世界のマトリゲル市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、マトリゲルの世界的な主要製造業者には、Corning、Thermo Fisher Scientific、R&D Systemsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
企業の展望としては、今後も高度化・多様化する細胞実験ニーズに対応するため、製品のカスタマイズや機能特化型マトリゲルの開発が鍵となる。また、再生医療や個別化医療といった成長分野において、よりヒト由来成分を模倣したマトリクス素材への移行が求められる中、研究開発力と製造基盤を持つ企業が競争優位を握る可能性が高い。加えて、倫理的問題や動物実験削減の観点からも、マトリゲルに代わる新たな生体模倣素材の登場が期待されており、既存企業は革新と応用拡大の両輪で市場をリードしていく必要がある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Contains Phenol Red
Phenol Red Free
用途別セグメント：
Biotechnology and Pharmaceutical Companies
Research and Academic Institutes
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ