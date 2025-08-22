暗号屋、暗号資産事業者向けマーケットメイクbotの外部提供を開始

合同会社暗号屋

合同会社暗号屋（本社：福岡県福岡市、代表：紫竹佑騎、以下「暗号屋」）は、これまでマーケットメイク事業で実際に活用してきた独自のマーケットメイクbotの外部提供を開始することを発表いたします。従来のオープンソースbotでは運用ノウハウ不足により成果を得ることが困難でしたが、暗号屋が実際に運用してきた実績のあるbotを単体で提供することで、導入するだけで効果的なマーケットメイクを開始できます。

サービス概要

暗号屋では、トークンプロジェクトの上場後流動性設計を支援するマーケットメイク事業を展開しており、上場直後の「超初期流動性」を含む困難なフェーズでの支援実績を持っています。

今回はこうした実際のマーケットメイク事業で活用してきた独自botの外部提供を開始いたします。複雑な設定や運用の手間を排除することで、事業者が手軽にマーケットメイク事業を開始できます。導入コストを大幅に抑えながら、実証済みのマーケットメイク機能を利用できます。

主な特徴：

簡単導入：複雑なAPI連携設定作業は不要、導入するだけで運用開始

取引所特化ロジック：特定の取引所に最適化された独自アルゴリズムを搭載

低コスト：botのみの利用により手軽に始められる料金体系

市場における課題と解決策

これまで市場には多数のオープンソースマーケットメイクbotが存在していましたが、これらには大きな課題がありました。単純にbotを提供するだけでは、実際の運用において専門的なノウハウが不足し、期待した成果を得ることが困難でした。

各取引所のAPI仕様が異なることによる接続部分（Connector）の開発・保守の困難さ、オープンソースソフトウェアの性質上攻撃手法が知られやすく資金損失のリスクが高いこと、そして単一botでは市場環境の変化に対応できず継続的な収益確保が困難であるという問題がありました。

暗号屋の解決アプローチ

暗号屋のマーケットメイクbotサービスでは、これらの課題に対して包括的なソリューションを提供します。暗号屋独自開発の複数種類のbotを組み合わせて同時運用し、各取引所のAPI仕様差異を吸収するConnector技術により、安定した接続環境を実現します。複雑な設定作業は事前に最適化されており、実運用で培った知見により攻撃や資金損失のリスクを大幅に低減しつつ、クライアントは単純に導入するだけで効果的なマーケットメイクを開始できます。

暗号屋のマーケットメイクサービスについて

暗号屋では、トークンプロジェクトの上場後流動性設計を支援するマーケットメイク事業を展開しています。市場の価格安定と取引活性化を目的に、上場直後の「超初期流動性」を含む困難なフェーズの支援を行っております。

これまでの知見を活かした取引最適化による追加利益の創出、プロジェクト成長を重視した「実施費用のみ」の料金体系による流動性サポート、そして流動性戦略からホワイトペーパー改善、トークノミクス設計まで含む包括的なコンサルティングを提供しています。

加えて、今回新たにbotの外部提供を開始し、オプションプランとして必要に応じてプロフェッショナルトレーダーによる運用サポートも提供可能です。

合同会社暗号屋について

合同会社暗号屋は、「ブロックチェーンが拓く新しい経済活動を生み出し、社会実装する」をミッションに、福岡と東京を拠点として活動するブロックチェーン技術専門組織です。マーケットメイク事業部では、暗号資産取引所向けのマーケットメイクサービス、フィラー事業「Crescent」、各種流動性ソリューションを展開し、暗号資産市場の発展に貢献しています。

設立：2019年2月

代表者：紫竹佑騎

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-41 プリオ大名ビル2F

事業内容：ブロックチェーン技術を活用したプロダクト開発、マーケットメイク事業、コンサルティング事業

URL：https://www.ango-ya.org/



