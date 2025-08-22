ローズウッド宮古島 × シャンパーニュ「テルモン」 宮古ブルーの海辺で愉しむサステナブル・シャンパーニュの期間限定イベントを開催

Rosewood Hotels and Resorts, L.L.C.

ローズウッド宮古島（所在地：沖縄県宮古島市平良荷川取1068-1、総支配人：中山典子）は、2025年9月13日（土曜日）より1か月半の期間中、フランスのサステナブル・シャンパーニュメゾン「テルモン」とのコラボレーションイベントを開催いたします。宮古ブルーの絶景を背景に、環境に配慮した上質なシャンパーニュと、地元の新鮮な食材で仕立てる特別なペアリングをご提供します。潮風と波音、夕陽に染まる空に包まれながら、宮古島の自然とサステナブルな美酒が融合するこの特別なひとときをお愉しみください。

◼️ローズウッド宮古島 × サステナブル・シャンパーニュ「テルモン」

ローズウッド宮古島は、自然環境との調和を重視したラグジュアリー体験を提供しており、テルモンが掲げる「母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)」という理念と深く共鳴しています。本イベントでは、テルモンの「レゼルヴ・ド・ラ・テール（オーガニック）」をご提供いたします。地域の恵みとともに味わう唯一無二の体験をご用意しました。

◼️唯一無二のロケーションと建築デザイン

ローズウッド宮古島は、宮古島北部の半島に位置し、三方を鮮やかな宮古ブルーの海に囲まれた絶好のロケーションを誇ります。全55棟の独立型ヴィラは、オランダの著名デザインスタジオ「Studio Piet Boon」による設計で、自然素材と落ち着いた色調を用い、周囲の自然環境と調和するラグジュアリーな空間を実現しました。

◼️サステナブルな取り組みと地域貢献

ウルトラ・ラグジュアリー・ライフスタイル・ホテルのローズウッド宮古島は、日本初のローズウッド・ホテルブランドとして開業。当リゾートは自然環境の保全に努め、地元の漁師や農家から新鮮な食材を直接仕入れ、地域経済の活性化にも貢献。イベントやアクティビティを通じて、宮古島の自然や文化を国内外のゲストに伝えていきます。

◼️イベント概要

本イベントは、美しいブルーの海辺の目の前に位置しインフィニティプールが印象的なオールデイダイニング「NAGI」に加え、「MAAS」や「YUKUU」近くのビーチサイドでも、テルモン・シャンパーニュと当ホテルのシェフたちが厳選した旬の島の食材のペアリングをお愉しみいただけます。テルモンは、オーガニック農法の推進や環境負荷軽減において世界的に評価されるメゾンであり、その理念はローズウッド宮古島のサステナビリティ精神と深く共鳴しています。また今回は、テルモンの新商品「レゼルヴ・ド・ラ（オーガニック）」の発売に先駆けて楽しめる特別な機会となります。



期 間：2025年9月13日（土）～10月末（予定）

所在地：沖縄県宮古島市平良字荷川取 1068-1

場 所：ローズウッド宮古島 各レストラン・バー

▼提供メニュー（抜粋）

※表示料金には15％のサービス料と10％の消費税が含まれます

シャンパーニュ（テルモン）

- レゼルヴ・ド・ラ・テール（オーガニック）グラス \5,000 ／ ボトル \24,000- ブラン・ド・ブラン 2014ボトル \78,000- ビーチ・ピクニック 2名様から（最大6名様まで） \50,600～

各レストランでの提供特別メニュー

- YUKUU（プールサイド・バー）テルモン・シャンパーニュ（グラス／ボトル）シェフ・ジオエレ特製カナッペとのペアリングセット料 金：\ 7,000 提供時間：13:00～17:00- MAAS（カジュアル・シーフード）提供時間：17:00~19:00*土日曜のみ- NAGI（イタリアン・オールデイダイニング）提供時間：当店営業時間内にてご提供いたします。

ご予約について

お電話：0980-79-8899（ホテル代表）

メール：Miyakojima.Restaurantreservations@rosewoodhotels.com

※ご予約は NAGI のみ承っております。ご宿泊以外のお客様にもご利用いただけますが、他のレストランを含めお席には限りがございます。ご来店の際は、事前にお気軽にお問い合わせください。

◼️テルモンについて

シャンパーニュ・テルモンは、シャンパーニュ暴動の直後にアンリ・ロピタルがフランスのエペルネ近郊にあるダムリーで 1912 年に創業しました。それから百年以上にわたり、メゾンはシャン

パーニュ業界のパイオニアでした。革新性と、メゾンが誇る卓越性という伝統の踏襲を両立させながら、テルモンは今、地球との関わり方に新たな革命を起こそうとしています。私たちは、サステナビリティを損なうことなく比類ないシャンパーニュを造るという、独自のビジョンを実践しています。このビジョンは、「母なる自然の名のもとに」プロジェクトを通じて 2021 年から具体

化されつつあり、メゾンとパートナー農家のブドウ畑を有機再生農業に転換する（現在、70%が有機認証済）、生物多様性を保護する、2050 年までのネットゼロ達成に向け炭素排出量を大幅に削減するなどの取り組みを進めています。

これまでにも、ギフトボックスや不要な包装の廃止、⾧年取引があるガラスメーカーと提携した世界最軽量ボトル（800 グラム）の開発、透明ボトル（リサイクルガラス不使用）や特注ボトル900 グラム以上）の使用中止、ガラスの色を変える際にできる再生ガラスの使用、航空輸送の全面禁止、再生可能エネルギーの利用といった取り組みを実施してきました*。

テルモンは、環境保護をめぐり私たちと同じビジョンと信念を抱く 4 人の出資者に支えられています。創業者アンリの曾孫にして醸造責任者兼セラーマスターのベルトラン・ロピタルは、早くも 1999 年の時点で有機農業への転換に着手し、先祖のレガシーと伝統を今も引き継いでいます。ルドヴィック・ドゥ・プレシは、メゾン テルモンのプレジデントです。テルモンの大株主であるレミーコアントローは、サステナビリティとイノベーションに対するメゾンの取り組みを全面的に支持しています。そしてレオナルド・ディカプリオは、出資者であるだけでなく熱心な環境活動家でもあります。



メゾンのワインは、爽やかで骨格のあるスタイル、テンションとフレッシュさのバランス、繊細ながら均衡のとれた酸味が特徴で、印象的な余韻が⾧く続きます。骨格のあるボディと際立った軽さという、相いれない特徴が共存するパラドクスにより独自の存在感を放っています。

メゾン テルモンは 2024 年、有機栽培のブドウのみから造られた、除草剤、殺虫剤、防カビ剤、化学肥料は不使用のまさにテルモンのマニフェストを体現するキュヴェ「レゼルヴ・ド・ラ・テール」を発売しました。燦然と輝く生命にあふれたこのキュヴェは、メゾン テルモンの未来の象徴です。

◼️４つの個性豊かなレストランとバーで織りなす食体験



ローズウッド宮古島では、地元の珍味を再構築したものから、琉球料理特有のビタミンやミネラルを豊富に含んだ長寿の料理まで、島の起源に根ざしたタイプの異なる4つのレストラン・バー体験をご提供します。オールデイダイニングとなる「NAGI（ナギ）」はイタリアンと和の技法を融合させたレストランです。「MAAS（マース）」では獲れたての新鮮な魚介を、素材を引き立たせる調理法でご体験いただけます。プールサイドバー「YUKUU（ユクウ）」では厳選されたドリンクや軽食を海を眺めながらお楽しみいただけます。今後オープン予定の和食レストラン「CHOMA（苧麻）」は、寿司・天ぷら・鉄板焼き・焼き鳥の4つのエリアを設け、それぞれの専門シェフが目の前に海が広がるオープンスペースでお料理をご提供します。

◼️ローズウッド ホテルズ&リゾーツについて

YUKUU（ユクウ）NAGI（ナギ）MAAS（マース）

ローズウッド ホテルズ&リゾーツ(R)は、世界 21 ヶ国にて 30 以上のホテル、リゾート、レジデンスを展開しているウルトラ・ラグジュアリー・ライフスタイル・ホテルブランドです。各ローズウッド ホテルでは、それぞれのロケーションの歴史、文化、感覚を反映する、ブランドの「A Sense of Place(R)(センス オブ プレイス)」の哲学を重視しています。ローズウッド・コレクションには、ニューヨークの「ザ カーライル ア ローズウッド ホテル 」、米国・ダラスの「ローズウッド マンション オン タートル クリーク」、フランス・パリの「オテル ドゥ クリヨン ローズウッド ホテル」など、世界で最も伝説的なホテルやリゾートのほか、「ローズウッド香港」や「ローズウッド サンパウロ」などの新しいスタイルのクラシックホテルも含まれています。長期滞在者向けには「ローズウッド レジデンス」を展開。幅広いブランドの中から、素晴らしい旅先での分譲または賃貸の機会を提案いたします。「ローズウッドレジデンス」は、ディテールや体験にこだわり、生活の質を高めながら、発見やインスピレーションを呼び起こすことで、充実した生活をお届けするというブランドの姿勢を体現しています。

詳細は rosewoodhotels.com(https://www.rosewoodhotels.com/jp) をご覧ください。

本プロモーションに関するお問い合わせ

〒906‑0008 沖縄県宮古島市平良字荷川取1068‑1

0980-79-8899(ホテル代表)

ローズウッド宮古島