美食の聖地『VISON』で究極のスイーツの祭典！世界で活躍するトップパティシエが一堂に集結！

ヴィソン多気株式会社

三重県多気町にある日本最大級の複合リゾート施設「VISON［ヴィソン］」に、世界的パティシエ・辻口博啓シェフ監修のもと、国内外で活躍する8人のトップパティシエが集結。渾身の技と感性で仕上げる珠玉の7皿をご堪能いただける特別なイベント「パティシエフェス in VISON 8人のTOPシェフによる７皿のLe Grand Dessertの饗宴」を開催いたします。

各シェフが手がける渾身の一皿が織りなす7皿のLe Grand Dessertは、一皿ごとに物語があり、一口ごとに新しい感動が広がります。さらに、シェフとの距離が近いのもこのイベントならでは。料理への想いやこだわりを、直接聞きながら味わう特別な体験をお楽しみいただけます。

『パティシエフェス in VISON 8人のTOPシェフによる７皿のLe Grand Dessertの饗宴』

【日 時】2025年10月5日（日）第１部 11：00～13：00／第２部 14：30～16：30

【場 所】VISON EVENT DOME（和ヴィソン）

【定 員】各回250名（合計500名）

【参加費】12,000円

【チケット販売】8月22日（金）12:00～販売

【チケット販売サイト】PassMarket（パスマーケット）:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02mb0k66vsm41.html

■参加シェフ紹介

＜パティシエシェフ監修＞

辻口博啓シェフ【Mont St. Clair（モンサンクレール）】

Mont St. Clair（モンサンクレール） 洋菓子の世界大会で数々の優勝経験を持つパティシエ、ショコラティエ。現在はモンサンクレール（東京・自由が丘）をはじめ、コンセプトの異なるブランドを多数展開。2014年には初の海外店舗「モンサンクレール ソウル」をオープン。サロン・デュ・ショコラ・パリで発表されるClub des Croqueurs de Chocolat（ショコラ愛好家の会）によるショコラ品評会では、2013年から6年連続で最高評価を獲得。

江藤英樹シェフ【PAYSAGE（ペイサージュ）】

フランス・ラナプールのL’OASIS、カンヌのVilla des Lysにて修行を積む。帰国後、BEIGE Alain Ducasse TOKYO、DOMINIQUE BOUCHET TOKYO、SUGALABO、THIERRY MARXなどでシェフパティシエを歴任。現在は、自身のブランドPAYSAGEのプロデューサー兼シェフパティシエ、unisのシェフパティシエを務めている。

加藤峰子シェフ【FARO（ファロ）】

大学卒業後、ヴォーグ・イタリアを経て、製菓の世界へ。ミラノのケーキショップを皮切りに、「ブルガリ・ホテルズ&リゾーツ」「イル・イオーゴ・ディ・アイモ・エ・ナディア」「アルマーニ・ノブ・ミラノ」「オステリア・フランチェス、カーナ」「エノテカ・ピンキオーリ」など名店で経験を積む。芸術に造詣が深く、香りの研究や、西洋薬草学にも精通している。2018年に帰国し「FARO」のシェフ・パティシエに就任。2022年、ゴ・エ・ミヨのベストパティシエ賞を受賞。2024年3月、アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞(Asia’s Best Pastry Chef)を受賞。

小森利英シェフ【Confiture H VISON店】

「ザ・リッツカールトン大阪」、「パークハイアット東京」にて13年間ホテルパティシエを経験。その後、東京・青山に本店を構えるチョコレートブランド「コンパーテス ショコラティエ」のシェフ ショコラティエに就任。在任中に東京・表参道に日本旗艦店をオープンしたスペインのパティスリー「ブボ・バルセロナ」のシェフパティシエも兼任。現在はヴィソンのオープンから「コンフィチュール アッシュ」の統括責任者として活躍中。チョコレート細工や飴細工を得意とし、数々の大会で入賞経験あり

昆布智成シェフ【昆布屋孫兵衛】

フランス菓子の名店「オーボン・ヴュータン」で洋菓子の基礎を学び、「ピエール・エルメ・サロン・ド・テ」に入社。2012年に1年間渡仏。帰国後、ヨックモックが運営する「アングラン」（東京・南青山）の立ち上げから関わり、９年間勤めた。実家の和菓子店である「昆布屋孫兵衛」の17代目として跡を継ぐ。

佐々木元シェフ【la boutique de yukinoshita kamakura】

パティスリーキャロリーヌ、マテリエルにて修行を重ね、両店でスーシェフを務める。フランスで開催された「ルレ・デセール シャルル・プルースト」杯で準優勝するなど、輝かしい経歴の持ち主。2022年10月より、la boutique de yukinoshita kamakuraのシェフパティシエに就任。

向井聡美シェフ【フリーランス】

北海道の4年制大学・経営学部を卒業後、製菓学校に進学。卒業後はパリの名店で研鑽を積む。現在は、店舗に属さないフリーランスとして、自身のブランド「satomi mukai」を展開しながら、専門学校での講師、企業のレシピ開発や新店舗立ち上げのコンサルティングなど、活動は多岐にわたる。コンテスト受賞歴も多数。

世界レベルのパティシエ8人が創り出す究極のデザート体験は、まさにこの日、この場所でしか味わえない特別な時間です。この貴重な瞬間を、ぜひ多くの皆様にお届けいただきたく、当日のご取材や事前告知など、ご協力をお願い申し上げます。

【会場MAP】

■VISON [ヴィソン] https://vison.jp/(https://vison.jp/)

東京ドーム24個分（約119ha）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業施設です。

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846