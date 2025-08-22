【広島経済大学】キャリアアップ・プログラム2025　受講者募集中

学校法人石田学園

広島経済大学（学長 石田 優子、広島市安佐南区）では、社会人の方を対象としたキャリアアップ・プログラム2025の受講者を募集しています。

本学は、中四国唯一の経済を専門とする大学として、ビジネスに関連する多くの専門知識を蓄積してまいりました。その専門知識を活かして、ビジネスの現場で奮闘する皆様を応援するため、毎年社会人対象のキャリアアップ・プログラムを開講しております。

この記事では、2学期の3講座をご紹介します。講座名をクリックすると本学オフィシャルサイトに移動し、講座内容の説明動画をご覧にいただくことが可能です。このほかにも多彩な内容をご用意しております。ぜひ、ご検討ください。

マーケティングの基礎(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023211.html)

（講師：経営学部 経営学科 教授 細井 謙一）

実践的広告戦略立案の応用(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023221.html)

（講師：メディアビジネス学部 メディアビジネス学科 教授 北野 尚人）

財務会計の基礎【オンデマンド講座】(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023223.html)

（講師：経営学部 経営学科 准教授 角 裕太）

◆概要

会 場：広島経済大学 立町キャンパス 〒730-0032 広島市中区立町2-25（IG石田学園ビル）

講義時間：19時00分から20時30分（90分間） ※1講座全6回

定 員：30名（最少開講人数5名） ※一部を除く

受 講 料 ：1科目/12,000円 ※各種割引有

◆申込方法

広島経済大学の公式HPからお申し込みください。各講座の内容もご覧いただくことができます。

https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/index.html

◆申込締切

・２学期受講申込締切 2025年9月24日(水)

・３学期受講申込締切 2025年12月17日(水)

◆お問い合わせ

広島経済大学 教育・学習支援センター 082-871-9345