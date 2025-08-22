【広島経済大学】キャリアアップ・プログラム2025　受講者募集中

学校法人石田学園


広島経済大学（学長 石田 優子、広島市安佐南区）では、社会人の方を対象としたキャリアアップ・プログラム2025の受講者を募集しています。


本学は、中四国唯一の経済を専門とする大学として、ビジネスに関連する多くの専門知識を蓄積してまいりました。その専門知識を活かして、ビジネスの現場で奮闘する皆様を応援するため、毎年社会人対象のキャリアアップ・プログラムを開講しております。



この記事では、2学期の3講座をご紹介します。講座名をクリックすると本学オフィシャルサイトに移動し、講座内容の説明動画をご覧にいただくことが可能です。このほかにも多彩な内容をご用意しております。ぜひ、ご検討ください。





マーケティングの基礎(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023211.html)


　（講師：経営学部 経営学科　教授　細井 謙一）



実践的広告戦略立案の応用(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023221.html)


　（講師：メディアビジネス学部 メディアビジネス学科　教授　北野 尚人）



財務会計の基礎【オンデマンド講座】(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023223.html)


　（講師：経営学部 経営学科　准教授　角 裕太）



◆概要


　会　　場：広島経済大学　立町キャンパス　〒730-0032 広島市中区立町2-25（IG石田学園ビル）


　講義時間：19時00分から20時30分（90分間）　※1講座全6回


　定　　員：30名（最少開講人数5名）　※一部を除く


　受 講 料 ：1科目/12,000円　※各種割引有



◆申込方法


　広島経済大学の公式HPからお申し込みください。各講座の内容もご覧いただくことができます。


　https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/index.html



◆申込締切


　・２学期受講申込締切　2025年9月24日(水)


　・３学期受講申込締切　2025年12月17日(水)



◆お問い合わせ


　広島経済大学　教育・学習支援センター　082-871-9345