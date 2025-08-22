8月22日(金)【SA VILLE / SA VIE】25A/Wコレクションスタート
SA VILLE ー 自らの居場所にプライドをもち、SA VIE ー 自らの生き方を折り重ねていく女性像。
＜SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）＞は、2025年8月22日（金）より、25A/Wコレクションの全LOOKを公開、店舗とオフィシャルオンラインストアにて展開いたします。
AUTUMN & WINTER 2025
旅のワードローブを、ニューヨークからロンドンへ。
クールに、センシュアルに。
限られたワードローブのなかでも
表情を自在に操ることのできる、
ラグジュアリーでエフィシェントなワードローブ。
スマートは、最高のエレガンス。
VIEW MORE :
https://savillesavie.com/collection25aw.html
25A/W COLLECTIONはこちら
“2025 A/W VISUAL BOOK”
コレクションスタートに合わせて、
“2025 A/W VISUAL BOOK”を配布いたします。
是非、お近くのショップにてお受け取りください。※なくなり次第終了となります。
商品一覧はこちら :
https://www.anayi.com/items?bc=12&utm_source=savillesavie.com&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes
STAFF
PHOTOGRAPHY_DAISUKE ITO (SIGNO)
HAIR_IZUMI SATO (Art Department)
MAKE UP_AKIKO OWADA (The Wall Group)
MODEL_JULIA OLI (Marilyn Agency)
ART DIRECTION_KOTA KURAMOTO (DLR co ltd.,)
SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）
フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」ー
誰かのかたわらに寄り添うのではなく、
彼女の場所 SA VILLE で、より彼女らしい人生 SA VIE を。
ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを大人の女性に提案いたします。
■公式サイト： https://savillesavie.com/
■SHOP LIST： https://savillesavie.com/shop.html
■公式Instagram ： @savillesavie_official(https://www.instagram.com/savillesavie_official/)
■公式TikTok ： @savillesavie(https://www.tiktok.com/@savillesavie)
■公式YOUTUBE ： ＠SAVILLESAVIE(https://www.youtube.com/@SAVILLESAVIE-g1n)