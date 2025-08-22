8月22日(金)【SA VILLE / SA VIE】25A/Wコレクションスタート

株式会社ファーイーストカンパニー


SA VILLE ー 自らの居場所にプライドをもち、SA VIE ー 自らの生き方を折り重ねていく女性像。


＜SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）＞は、2025年8月22日（金）より、25A/Wコレクションの全LOOKを公開、店舗とオフィシャルオンラインストアにて展開いたします。


AUTUMN & WINTER 2025



_______________________________________________

旅のワードローブを、ニューヨークからロンドンへ。
クールに、センシュアルに。
限られたワードローブのなかでも
表情を自在に操ることのできる、
ラグジュアリーでエフィシェントなワードローブ。

スマートは、最高のエレガンス。

_______________________________________________


















“2025 A/W VISUAL BOOK”

コレクションスタートに合わせて、
“2025 A/W VISUAL BOOK”を配布いたします。
是非、お近くのショップにてお受け取りください。※なくなり次第終了となります。





STAFF



PHOTOGRAPHY_DAISUKE ITO (SIGNO)


HAIR_IZUMI SATO (Art Department)


MAKE UP_AKIKO OWADA (The Wall Group)


MODEL_JULIA OLI (Marilyn Agency)


ART DIRECTION_KOTA KURAMOTO (DLR co ltd.,)




SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）


フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」ー
誰かのかたわらに寄り添うのではなく、
彼女の場所 SA VILLE で、より彼女らしい人生 SA VIE を。



ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを大人の女性に提案いたします。



