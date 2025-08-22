8月22日(金)【SA VILLE / SA VIE】25A/Wコレクションスタート

株式会社ファーイーストカンパニー

SA VILLE ー 自らの居場所にプライドをもち、SA VIE ー 自らの生き方を折り重ねていく女性像。

＜SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）＞は、2025年8月22日（金）より、25A/Wコレクションの全LOOKを公開、店舗とオフィシャルオンラインストアにて展開いたします。

25A/W COLLECTIONはこちら

AUTUMN & WINTER 2025

旅のワードローブを、ニューヨークからロンドンへ。

クールに、センシュアルに。

限られたワードローブのなかでも

表情を自在に操ることのできる、

ラグジュアリーでエフィシェントなワードローブ。



スマートは、最高のエレガンス。



25A/W COLLECTIONはこちら

“2025 A/W VISUAL BOOK”

コレクションスタートに合わせて、

“2025 A/W VISUAL BOOK”を配布いたします。

是非、お近くのショップにてお受け取りください。※なくなり次第終了となります。

商品一覧はこちら :https://www.anayi.com/items?bc=12&utm_source=savillesavie.com&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

STAFF

PHOTOGRAPHY_DAISUKE ITO (SIGNO)

HAIR_IZUMI SATO (Art Department)

MAKE UP_AKIKO OWADA (The Wall Group)

MODEL_JULIA OLI (Marilyn Agency)

ART DIRECTION_KOTA KURAMOTO (DLR co ltd.,)

SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）

フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」ー

誰かのかたわらに寄り添うのではなく、

彼女の場所 SA VILLE で、より彼女らしい人生 SA VIE を。

ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを大人の女性に提案いたします。

■公式サイト： https://savillesavie.com/

■SHOP LIST： https://savillesavie.com/shop.html

■公式Instagram ： @savillesavie_official(https://www.instagram.com/savillesavie_official/)

■公式TikTok ： @savillesavie(https://www.tiktok.com/@savillesavie)

■公式YOUTUBE ： ＠SAVILLESAVIE(https://www.youtube.com/@SAVILLESAVIE-g1n)