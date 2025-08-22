Zoomlion、世界最長82.3メートルのストレート・ブーム式高所作業車を英国に納入、欧州新記録を樹立

ロンドン、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」）が、これまでの記録を塗り替えるZT82Jストレート・ブーム高所作業プラットフォームを英国ブリストル港に向けて送り出しました。作業高度82.3メートルのZT82Jは、欧州市場の新たなベンチマークとなり、地域全体のエネルギーおよびインフラ・プロジェクト向けに高度な高所作業ソリューションを提供します。



Zoomlion Delivers the World’s Tallest 82.3-Meter Straight Boom Aerial Work Platform to the UK, Setting a New Record in Europe



ZT82Jは、英国大手のアクセス機器レンタル会社であるHire Safe Solutions社によって調達されました。厳格な安全基準と先進的な設備で知られる同社は最近も、ZoomlionのZT72Jモデルを納入しました。わずか2か月以内で、Zoomlionの超高所作業プラットフォームを2台導入したことになります。この決定は、世界中の顧客の期待に常に応えるZoomlionの品質、部品、サービスに対する世界中のパートナーの信頼を反映しています。

68メートルと72メートルのモデルに続くZoomlionの最新のブレークスルーとして、ZT82Jは、ストレート・ブーム型高所作業プラットフォームの高さの世界記録を更新しました。最大到達距離は34.1メートルで、広いスパン、複雑な作業条件、正確な位置決め、限られたスペースなど、建設業界が抱える課題に対処します。ZT82Jには、Zoomlion独自の多角形ブーム設計が採用されており、重量を軽減しながら剛性を向上させ、横方向の変形を最小限に抑え、安定性を高めます。オフロード適応性と狭い空間での操縦性を兼ね備え、21の先進安全技術によってリアルタイムの監視を実現し、操作の安全性と効率を向上させます。

Zoomlionは、80メートルを超えて稼働可能な機器を導入することで、世界の高所作業プラットフォーム市場における重大なギャップを埋めました。ZT82Jは、効率性と安全性が最も重要視されるヨーロッパ全域の厳しいプロジェクトに新しいソリューションを提供します。Zoomlionのインテリジェント・アクセス機器のポートフォリオは現在、6メートルから95メートルまでを網羅しており、業界で最も包括的な範囲を誇ります。同社の機器は100か国以上で使用されており、複数の国および地域で作業高度の記録を樹立しています。これは、世界的な建設および産業効率の向上に対する同社の継続的な貢献を反映しています。

ZT82Jは、最先端のテクノロジーと堅牢な設計を組み合わせ、新たな水準の安全性、パフォーマンス、信頼性を顧客にもたらすモデルとして評価されています。今回の納入は、業界の水準を引き上げ、より高い効率性と安全性を備えた欧州のインフラとエネルギー開発をサポートするというZoomlionの取り組みを改めて示すものです。

（日本語リリース：クライアント提供）

