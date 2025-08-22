催涙ガス市場規模、2031年には241百万米ドルに拡大見込み
「グローバル催涙ガスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年8月22日）
本報告書では、世界市場における催涙ガスの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。催涙ガス市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 催涙ガスとは
催涙ガスとは、目や呼吸器などの粘膜に刺激を与えて一時的に痛みや咳、涙、失明感などの生理的反応を引き起こし、対象者の行動を制止・抑制するために使用される化学物質で、主に警察や治安維持、自己防衛用の非致死性ガスとして用いられる。
◆ 催涙ガス市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の催涙ガス市場は、2024年の160百万米ドルから2025年には169百万米ドルへと拡大し、2031年には241百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は6.40％と推計されています。
◆ 催涙ガス市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Condor Tecnologias Não-Letais、DaeKwang Chemical Corporation、Jiangsu Li'an Police Equipment Manufacturing Co., Ltd.、Jiangsu Ruidun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd.、Lamperd Less Lethal、Combined Systems、Pacem Defense、Sage Ordnance Systems Group、Nonlethal Technologies）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（2-Chlorobenzylidene malononitrile （CS）、Capsaicin （OC）、Others）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Army、Law Enforcement Agencies）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、催涙ガス市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
2020～2025年の実績と、2026～2031年までの市場予測を通じて、グローバルな催涙ガス市場の成長動向と将来性を視覚化。
2.主要企業別の売上・シェア分析
世界の催涙ガス関連企業における売上高、価格、ランキング、シェアを定量的に提示。（2020～2025年）
3.中国市場に特化した企業分析
中国国内における主要企業の売上、価格、シェア構成、業界順位を別途集計・掲載。（2020～2025年）
