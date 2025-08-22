【ストリートから大舞台へ】ニクオン町田のNEXTアーティスト2組、オープニングアクト決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327857&id=bodyimage1】
10月11日（土）・12日（日）に町田シバヒロで開催される肉と音楽の野外フェスティバル「ニクオン町田BASE」。豪華アーティスト陣のライブに先立ち、会場の幕開けを飾るオープニングアウトが決定しました。
今回ステージに立つのは、町田にゆかりのあるストリートで活動を続ける若手アーティスト2組。
アマチュアミュージシャンからの応募の中から選ばれた「NEXTアーティスト」として、ニクオン町田のステージに挑みます。
プロの第一線で活躍する出演者とは一線を画しながらも、未来の音楽シーンを担う可能性を秘めた存在。日々のストリートで磨いてきた音楽を、今回「ニクオン町田BASE」で初めて披露。このステージを皮切りに、さらに大きな舞台への挑戦を目指します。
ニクオン町田BASEは、プロフェッショナルと次世代アーティストが交差する場所。音楽の新しい出会いを、町田の芝生広場でぜひ体感してください。
出演アーティスト紹介
■西川 元
ギター・ピアノ弾き語りで活動するシンガーソングライター。
2024年「車で日本一周するシンガーソングライター」プロジェクトを始動。
日本全国を車中泊で周りながら音楽活動を行う。
町田市観光コンベンションとのプロジェクトで、町田薬師池公園四季彩の杜イメージソングを作詞・作曲・歌唱など地元町田でも精力的に活動中。
■WEB https://lit.link/gennishikawa
■みさーもん
愛知県出身。自由すぎるシンガーソングライター。
まっすぐな歌詞と、まっすぐな歌声で作り上げた音楽は、”一度きりの人生”の生き方を改めて考えさせられる。
歌舞伎町タワー前で行われたmiwaさんのデビュー15周年記念の路上ライブにて「ヒカリヘ」を共に歌唱。
さらに、Kabukicho Street Liveのブランドムービーが東急線の車両内ビジョンに掲載され、みさーもんの歌う姿も名前付きで映っていた（東横線・目黒線・田園都市線・大井町線にて10分に一回、頻度が増えることもあり※東急車両のみ）。
ライブハウスや野外イベント、ストリートライブなど精力的に活動中で、町田でもストリートライブを行っている。
■WEB https://salomnshouse.bitfan.id/
イベント開催概要
日 時：2025年10月11日（土）・12日（日）
時 間：11:00～19:00予定
会 場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1丁目20-23）
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン町田BASE実行委員会（株式会社アシスト内）
後 援：町田商工会議所、一般社団法人 町田青年会議所、一般社団法人東京ニュービジネス協議会、一般社団法人町田・相模原経済同好会
特別協力：株式会社トーキョーアート、株式会社Zooops Japan、株式会社I.K.Eプランニング、株式会社シーティーイー、DELE株式会社、Dr.Crab、株式会社 オルフェウスレコーズ
実施内容：・音楽ステージ1ステージ（2日間）
・飲食店はキッチンカーによる出店形式20店舗
・企業ブース出店
出演アーティスト：プロミュージシャン8組、アマチュアミュージシャン2組、全10組
※出演アーティスト・出店情報は今後も順次発表予定
開催内容：「街を元気に!」というコンセプトのもと、「肉料理を中心としたフードフェス」と「ライブ音楽イベント」が融合した地域密着型の入場無料フェスティバル。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327857&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社アシスト
10月11日（土）・12日（日）に町田シバヒロで開催される肉と音楽の野外フェスティバル「ニクオン町田BASE」。豪華アーティスト陣のライブに先立ち、会場の幕開けを飾るオープニングアウトが決定しました。
今回ステージに立つのは、町田にゆかりのあるストリートで活動を続ける若手アーティスト2組。
アマチュアミュージシャンからの応募の中から選ばれた「NEXTアーティスト」として、ニクオン町田のステージに挑みます。
プロの第一線で活躍する出演者とは一線を画しながらも、未来の音楽シーンを担う可能性を秘めた存在。日々のストリートで磨いてきた音楽を、今回「ニクオン町田BASE」で初めて披露。このステージを皮切りに、さらに大きな舞台への挑戦を目指します。
ニクオン町田BASEは、プロフェッショナルと次世代アーティストが交差する場所。音楽の新しい出会いを、町田の芝生広場でぜひ体感してください。
出演アーティスト紹介
■西川 元
ギター・ピアノ弾き語りで活動するシンガーソングライター。
2024年「車で日本一周するシンガーソングライター」プロジェクトを始動。
日本全国を車中泊で周りながら音楽活動を行う。
町田市観光コンベンションとのプロジェクトで、町田薬師池公園四季彩の杜イメージソングを作詞・作曲・歌唱など地元町田でも精力的に活動中。
■WEB https://lit.link/gennishikawa
■みさーもん
愛知県出身。自由すぎるシンガーソングライター。
まっすぐな歌詞と、まっすぐな歌声で作り上げた音楽は、”一度きりの人生”の生き方を改めて考えさせられる。
歌舞伎町タワー前で行われたmiwaさんのデビュー15周年記念の路上ライブにて「ヒカリヘ」を共に歌唱。
さらに、Kabukicho Street Liveのブランドムービーが東急線の車両内ビジョンに掲載され、みさーもんの歌う姿も名前付きで映っていた（東横線・目黒線・田園都市線・大井町線にて10分に一回、頻度が増えることもあり※東急車両のみ）。
ライブハウスや野外イベント、ストリートライブなど精力的に活動中で、町田でもストリートライブを行っている。
■WEB https://salomnshouse.bitfan.id/
イベント開催概要
日 時：2025年10月11日（土）・12日（日）
時 間：11:00～19:00予定
会 場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1丁目20-23）
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン町田BASE実行委員会（株式会社アシスト内）
後 援：町田商工会議所、一般社団法人 町田青年会議所、一般社団法人東京ニュービジネス協議会、一般社団法人町田・相模原経済同好会
特別協力：株式会社トーキョーアート、株式会社Zooops Japan、株式会社I.K.Eプランニング、株式会社シーティーイー、DELE株式会社、Dr.Crab、株式会社 オルフェウスレコーズ
実施内容：・音楽ステージ1ステージ（2日間）
・飲食店はキッチンカーによる出店形式20店舗
・企業ブース出店
出演アーティスト：プロミュージシャン8組、アマチュアミュージシャン2組、全10組
※出演アーティスト・出店情報は今後も順次発表予定
開催内容：「街を元気に!」というコンセプトのもと、「肉料理を中心としたフードフェス」と「ライブ音楽イベント」が融合した地域密着型の入場無料フェスティバル。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327857&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社アシスト
プレスリリース詳細へ