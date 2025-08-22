いよいよ最後の特典情報が解禁！ ニジゲンノモリ『デストロイア誕生30周年企画』 ゴジラミュージアム「デストロイア特別展」事前予約特典第3弾 10月1日（土）より配布開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、 『デストロイア誕生30周年企画』として、2025年3月13日（木）～12月14日（日）の期間限定で「デストロイア特別展」を開催しています。
本企画展では、平成・VSゴジラシリーズの完結編であり公開から30周年を迎える、『ゴジラVSデストロイア』の世界を さまざまな展示でお楽しみいただけます。「デストロイア」に特化した特別展の企画は史上初であり、特に、過去に、ほとんど公開されなかった「デストロイア飛翔体や集合体」の展示とデストロイアのデザインを行った吉田穣氏や岡本英郎氏、造形を行った若狭新一氏からのコメントパネル展示はファンのみならず多くの反響をいただいております。
そしてこの度、チケットの事前予約で手に入る限定ポストカードの第3弾を10月1日（土）入場者より配布いたします。新たなデザインには、実際の現地写真が描かれております。さらにフードもグッズも！「デストロイア」と遭遇できるニジゲンノモリで、全力夢中な夏休みを楽しもう！
■「デストロイア特別展」概要
実施期間：
2025年3月13日（木）～2025年12月14日（日）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラミュージアム内
営業時間：
10:00～22:00（最終入場 20:00）
料金：
「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパス
もしくはキッズ限定満喫パスをご購入し、入場ください
特典：
入場チケットを事前に購入された方を対象に、オリジナルポストカードをプレゼント。10月1日（土）からは、第3弾として「現地写真」がデザインされたポストカードをお渡しいたします
URL：https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr
■「デストロイア特別展」コラボフード概要
発売開始：
2025年3月13日（木）
場所：
レストラン「モリノテラス」
営業時間：
11:00～20:00（L.O. 19:30）
商品：
（1）「デストロイアバーガー」／2,000円（税込）
（2）「漆黒の怪獣王ゴジラカレー～バーニングゴジラVer～」／2,200円（税込）
■「デストロイア特別展」コラボグッズ概要
発売開始：
2025年3月13日（木）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラショップ
営業時間：
10:00～20:00
商品：
（1）メタル缶バッジ（ランダム全6種）／各880円（税込）
（2）メタリックトレーディングカード（ランダム全7種）／各300円（税込）
（3）Tシャツ／3,828円（税込）
（4）コルクコースター／550円（税込）
（5）2Wayステンレスタンブラー／2,530円（税込）
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
