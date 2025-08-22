【防災の日公開】LINE WORKS安否確認“無料/自動”比較ガイド-7月末の津波を受けてnote記事を公開
株式会社ジェネストリーム（本社：東京都港区、代表取締役：秋貞雄大、以下ジェネストリーム）は、9月1日の「防災の日」に合わせ、7月末の津波発生を受けて、企業の安否確認体制の見直しに役立つ解説記事『【無料/自動を比較】LINE WORKSの安否確認はこう選ぶ』を、2025年8月21日にnoteで公開しました。
記事URL：https://note.com/akisada/n/n583be1bf2cf1
LINE WORKS公式の無料機能（アンケート／掲示板／トーク）の“できること・限界”と、LINE WORKS連携できる安否確認による自動配信の違いを、実務の運用観点でシンプルに比較し、多拠点・夜間対応、未回答催促、権限分掌など、現場で詰まりやすいポイントを整理しています。
また、システム選定から導入におけるチェックリストも用意しているので、まだ安否確認を導入していない、もしくは導入しているが入れ替えを検討している担当者様にとって、システム選定の有益な情報となっています。
7月30日には津波も発生し防災意識も高まっていると思いますもで、この機に安否確認システムの見直しをして見てはいかがでしょうか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327841&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327841&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ジェネストリーム
