【2025年度 社会保険労務士試験】8/24（日）試験当日に、『解答速報』公開＆『本試験講評』をLIVE配信！さらに、『本試験分析会』を8/30（土）・31（日）に実施！

TAC株式会社

社会保険労務⼠試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、8/24（日）に実施される『2025年度 社会保険労務⼠試験』の解答速報を試験当日にTACのWebサイトで公開します。また、同じく試験当日、ベテラン講師による『本試験講評』をYouTubeでLIVE配信します。さらに、出題傾向や各科目の特徴などをお話しする『本試験分析会』を、8/30（土）・31（日）にTAC各校舎で実施します！

■社会保険労務⼠試験 TACの解答速報

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sokuhou.html

▼掲載予定日時

選択式：8/24（日）16：00

択一式：8/24（日）20：00

■社会保険労務⼠試験 講評LIVE配信

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/juken_ouen.html#kohyo

▼配信予定日時

8/24（日）19：00～

■社会保険労務⼠試験 本試験分析会

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/juken_ouen.html#bunsekikai

▼実施日時

8/30（土）・31（日）

※TAC各校舎によって実施日時が異なります。詳細はHPをご確認ください。

※オンラインでのライブ配信も『8/30（土）9：30～11：00』で実施予定です。

■TACは、社会保険労務⼠試験受験後のサポートも万全！

TAC社会保険労務⼠講座のベテラン講師陣が、今年の試験傾向や、本試験受験後から合格発表までの過ごし方などを徹底解説します！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_gd_gd.html

■比べてください、堂々の合格実績！

TAC本科生カリキュラム修了者 合格率41.1％！本試験合格率（6.9％）の約6倍！

TAC本科生合格者累計実績 5,785名！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharo_annnai-taikenki.html

■社会保険労務⼠とは？

企業経営上の4大要素である「人・物・お金・情報」の中で一番重要な『人』に関するエキスパートとして、経営効率化に向けて、人事・労務管理全般に関する問題点を指摘し、改善策を助言していきます。さらには、少子・高齢化社会の到来で変革する個人の医療や年金制度などの相談にも応じていきます。

▼社会保険労務士資格概要

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

TAC株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/21078