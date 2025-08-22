70MPa高圧水素貯蔵用ボンベの世界市場2025年、グローバル市場規模（III型、IV型）・分析レポートを発表
2025年8月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「70MPa高圧水素貯蔵用ボンベの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、70MPa高圧水素貯蔵用ボンベのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査によると、世界の70MPa高圧水素貯蔵用ボンベ市場は2023年時点でXXX百万米ドル規模に達しており、2030年までにXXX百万米ドル規模へ再調整される見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と推計されています。
本レポートは、70MPa高圧水素貯蔵用ボンベ産業チェーンの発展概要、市場現況、乗用車（III型、IV型）および商用車（III型、IV型）向け需要動向を示すとともに、先進国・新興国における主要企業を分析し、最新技術、特許、注目アプリケーション、市場トレンドを包括的に整理しています。
地域別では、北米および欧州市場は政府の積極的な支援策や消費者認知度の高まりにより安定成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、支援的な政策、強固な製造基盤を背景に世界市場をリードしています。
________________________________________
本レポートの特徴は、業界全体を俯瞰するマクロ分析と、企業・消費者・技術といったミクロ分析を組み合わせて市場構造を明確化している点です。
市場規模およびセグメンテーションでは、総販売数量（Kユニット）、売上高、タイプ別（III型、IV型）の市場シェアを算出しています。
業界分析では、政府の政策・規制、技術革新、消費者嗜好、市場の構造的変化を評価し、市場拡大の要因や制約要因を抽出しています。
地域分析では、各国のインセンティブ制度、インフラ整備状況、経済情勢、消費行動を比較し、地域ごとの成長機会やリスクを明らかにしています。
将来予測では、これらのデータと分析結果を基に、市場成長率、需要予測、新たな動向を提示しています。
________________________________________
ミクロ的視点からは、企業別分析を通じて主要メーカーやサプライヤーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を検証しています。消費者分析では、乗用車および商用車向けの利用傾向、ニーズ、評価を調査しています。
技術分析では、70MPa高圧水素貯蔵用ボンベに関連する現在の技術水準、進展状況、将来開発の可能性を評価し、競争環境分析では市場シェア、競争優位性、差別化の可能性を整理しています。これらは、アンケート、インタビュー、フォーカスグループなどの一次調査によって検証されています。
市場セグメントは以下の通りです。
タイプ別: III型、IV型
用途別: 乗用車、商用車、水素充填ステーション
________________________________________
主要企業には、Luxfer Gas Cylinders、Advanced Material Systems、Hexagon Ragasco、Doosan Mobility Innovation、Sinoma Science & Technology、Linde Gas、NPROXX が含まれます。
地域別分析の対象は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米）、中東・アフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他）です。
