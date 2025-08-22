掛川市とベルテックス静岡のスポーツ交流によるまちづくりに関する連携協定のお知らせ。
株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ
日頃よりベルテックス静岡の報道に格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、掛川市とベルテックス静岡（株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ）は、2025年8月25日（月）に「スポーツ交流によるまちづくり連携及び相互協力協定（ダイバーシティスポーツタウン協定）」の締結式を、掛川市役所にて執り行います。
本協定の締結を契機に、今後はバスケットボールスクールの展開、SDGsの推進、さらには興行会場や興行以外の場における掛川市のPR活動など、さまざまな取り組みを通じて掛川市のまちづくりに貢献してまいります。
■日時：2025年8月25日（月）15:30～16:00
■会場：掛川市役所５階庁議室（静岡県掛川市長谷１丁目１－１）
■出席(予定・敬称略)
・掛川市
市 長 久保田 崇
スポーツ振興課 課長 大石 博之
・株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ
代表取締役社長 松永 康太
【取材につきまして】
事前の登録は不要ですので、当日、直接現地にお越しください。
（受付開始は15時00分を予定しています）