【京まふ】コンテンツシード(THEキャラ)ブースで負けヒロインが多すぎる！のグッズ販売決定！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年9月20日(土)・21日(日)開催の京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025にて、負けヒロインが多すぎる！の関連グッズを販売いたします。
今回の出展では、負けヒロインが多すぎる！の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただける内容を予定しております。グッズ情報の更新に関しては、THEキャラ@公式(@thechara_2014(https://x.com/thechara_2014))をチェックしてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=96436
【イベント情報】
京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025
開催場所・期間：
会場: みやこめっせ3F THEキャラブース内
期間：2025年9月20日(土)～2025年9月21日(日)
営業時間：9:00～17:00 （21日は16:00まで） ※入場は終了の30分前まで
【販売商品】
【同時通販について】
THEキャラ通販サイトにて、期間限定で京まふにて販売する商品の取り扱いを行います。
URL：https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4190
期間：2025年9月20日(土)9:00～9月29日(月)23:59
※発送時期は11月中旬以降順次発送
【関連サイト】
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
京まふURL：https://kyomaf.kyoto/
【権利表記】
(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売