「ゴーディーとLet’sラジオ体操 in 沖縄サントリーアリーナ」実施報告

沖縄アリーナ株式会社

沖縄アリーナ株式会社は、夏休み期間中、琉球ゴールデンキングスの地域連携プロジェクト「おおきなわ」の一環として実施された「ゴーディーとLet’sラジオ体操 in 沖縄サントリーアリーナ」に会場運営として協力し、アリーナを地域、市民の皆様の朝の交流・健康づくりの場として開放しました。

全12回の取り組みには、子どもたちを中心に延べ1,600名が参加。毎回、元気な挨拶とともに体を動かし、爽やかな一日のスタートをアリーナから切りました。全日程に参加した29名には最終日に「皆勤賞」が贈られました。

実施概要

企画名：ゴーディーとLet’sラジオ体操 in 沖縄サントリーアリーナ

回数：全12回（夏休み期間中の朝に開催）

会場運営：沖縄アリーナ株式会社（安全管理・誘導・設営・演出サポート）

参加規模：延べ1,600名、皆勤賞29名

参加者の声

「朝からゴーディーとラジオ体操ができて楽しかった」

「12回全部コンプリートしたかった」

「あっという間で楽しかった」

早朝からご参加いただいた皆さま、運営にご協力いただいた関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

沖縄アリーナ株式会社は「地域の皆さまとともにあるアリーナ」として、子どもたちの健やかな成長とコミュニティの交流を育む取り組みを今後も継続・拡大してまいります。

本取り組みは、琉球ゴールデンキングスの地域連携活動「おおきなわ」の一環として実施されました。キングスの活動詳細は公式特設サイトをご参照ください。

琉球ゴールデンキングス 「おおきなわ」特設サイト

https://goldenkings.jp/csr/top/