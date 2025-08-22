【シルフWEB化8周年キャンペーン告知第2弾】超ビッグスナップショットが渋谷駅に登場！　レーベルの人気コミックが無料で読める電子書籍フェアもスタート！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）が発行する乙女向けコミック誌「シルフ」は、2025年7月でWEB化8周年を迎えました。

8周年のテーマは「魅男子（みだんし）」！

物語の中で光を放つ、キャラクターたちの様々な魅力にロックオンし、新たな推しと出会うきっかけとなるような様々な企画を展開します。今回は告知第2弾です！

「pixivシルフ」とは

乙女向けコミック誌「シルフ」を引き継ぐWEBコミックとして、2017年7月にコミック総合サイト「pixivコミック」にオープン。以降、オリジナル作品を中心に人気タイトルの連載を続けています。無料で連載作品を読める＆毎週木曜日更新！

▼「pixivシルフ」サイトURLはこちら

https://comic.pixiv.net/magazines/200



▼シルフ公式レーベルサイト

https://sylphcomics.com/

WEB化8周年を記念した、豪華キャンペーン・フェアを実施！

8周年を盛り上げるべく、豪華キャンペーン・フェアを多方面で展開中！

今回は告知第2弾として、新たに公開されたSNSプレゼントキャンペーンと超ビッグスナップショット掲出、電子書籍フェア情報に加え、『踏んだり、蹴ったり、愛したり（踏み愛）』の追加情報についてご紹介します。

▼告知第1弾はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000017283.000007006.html

シルフ編集部公式Xで「SNSプレゼントキャンペーン」実施中!!

■賞品：シルフ表紙イラストシールコレクション（抽選で30名様）

※シールはA4サイズ。画像はイメージです。

■応募締切：2025年8月29日（金）23:59まで

■応募方法

STEP1：X（Twitter）のシルフ編集部公式アカウント（@sylph_amw(https://x.com/sylph_amw)）をフォロー

STEP2：注意事項を確認して、対象のキャンペーン投稿をリポストして応募完了！

■当選発表

当選者へのみ2025年9月12日（金）頃、X（Twitter）のDM（ダイレクトメッセージ）にて（@sylph_amw(https://x.com/sylph_amw)）よりお知らせします。

※あらかじめDMを受け取れるよう設定してください。

※ご当選の場合、2025年9月19日（金）までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにDMをご確認ください。

■注意事項は該当キャンペーン投稿(https://x.com/sylph_amw/status/1953652485861912702)をご確認ください。

▼応募はこちら

https://x.com/sylph_amw/status/1953652485861912702

▼お問い合わせはこちら

KADOKAWAカスタマーサポート＞＞(https://kdq.jp/kdbook)

※かならず「キャンペーン名」をご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

超ビッグスナップショットが渋谷駅に掲出中!!

シルフレーベルの「魅男子」たちの一面が楽しめる超ビッグスナップショットを、半蔵門線渋谷駅の地下2F改札外コンコースにて展開中です。

お立ち寄りの際は是非チェックしてください！

■掲出期間：2025年8月18日（月）～2025年8月24日（日）

■掲出場所：東京メトロ半蔵門線渋谷駅

地下2F改札外コンコースにて

※ご自分と周囲の安全に配慮してご覧ください。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせはこちらの窓口（https://kdq.jp/kdbook）まで。

電子書籍フェア「恋くる！SUMMER シルフコミックスフェア2025」開催！

対象のシルフコミックスが、電子書店で期間限定無料or試し読み増量！

■実施期間：2025年8月22日（金）～2025年9月4日（木）

※実施期間および実施内容は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。

※ほか、詳細は各電子書店をご確認ください。

『踏んだり、蹴ったり、愛したり 6巻』発売記念フェア！

■アニメイトにて、6巻発売記念フェアを開催

全国アニメイト（通販含む）にて、期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに壱屋すみ先生書き下ろし脚本による、ショートショートボイスドラマ（全1種）のダウンロードシリアルを1枚プレゼント！

■開催期間：2025年8月22日（金）～2025年9月28日（日）

■詳細はこちら＞＞(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113582&srsltid=AfmBOoooXVI2-orbNRfCnkPea1w0nzR-a-J1vnF8hC5HRDuRXczvydp5)

※配布期間、配布方法については書店によって異なります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

■メロンブックス・フロマージュブックスにて、6巻発売記念フェアを開催！

メロンブックス店舗／フロマージュブックス通販サイトにて、6巻発売記念フェアを開催！

対象商品2冊購入につき、クリアカードを1枚プレゼント！

■開催期間：2025年8月22日（金）～無くなり次第終了

■フロマージュブックス通販サイトの詳細はこちら＞＞(https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/tags/index.php?tag=%E3%80%8C%E8%B8%8F%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%8A%E3%80%81%E8%B9%B4%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%81%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%8D6%E5%B7%BB%E7%99%BA%E5%A3%B2%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2)

※特典は、全2種からランダム1枚の配布になります。

※期間中であっても、特典が無くなり次第終了となります。

※通販は店舗と配布条件が異なる場合が御座います。かならずご確認の上ご購入をお願い致します。

踏み愛×Gratte（グラッテ）コラボ開催

■Gratte（グラッテ）とは

ドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントした“グラフィックラテ”です。

同じイラストのアイシングクッキーやアイスも販売しています。

グラッテの販売は予約制ではございませんので、お気軽にご注文・お楽しみいただけます。

※混雑状況によっては整理券でのご案内及びご購入数の制限をかけさせていただく場合がございます。

・ラテ、クッキー（全6種）

・アイス（一部店舗）

・アクリルコースター（有償特典／トレーディング）

を販売いたします！

■アニメイト通販限定のオンラインセットの販売も！

【セット内容】

（1）選べるアイシングクッキー 全6種 1枚

（2）トレーディングアクリルコースター（ランダム）全6種 1枚

■壱屋すみ先生直筆サイン入りアクリルコースターが当たるGratte開催記念大抽選会

ラテ、クッキー、アイス、有償特典、コミックス

ご購入2,000円（税込）毎に【WEB応募用紙】をお渡しいたします。

クラブアニメイトより応募していただいた中から抽選で各1名（合計6名様）に

【壱屋すみ先生直筆サイン入りアクリルコースター】をプレゼント！

■開催期間：2025年8月22日（金）～2025年9月23日（火・祝）

■開催店舗や詳細情報はこちら＞＞(https://www.animate.co.jp/gratte/27763/)

【書籍概要】

書名：踏んだり、蹴ったり、愛したり ６

著者：壱屋すみ

定価：781円（本体710円＋税）

発売日：2025年8月22日（金）

判型：B6判

ページ数：186ページ

ISBN：978-4-04-916541-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000376/)

「シルフ」WEB化8周年 詳細はこちら！

他にも楽しい企画が盛りだくさん！ ぜひ情報をチェックしてください。

▼シルフ公式【WEB化8周年】特設ページ

https://sylphcomics.com/special/8th-anniversary/

▼シルフ編集部公式Xアカウント

@sylph_amw

https://x.com/sylph_amw

▼シルフ編集部公式Instagramアカウント

@sylph_amw_comics

https://www.instagram.com/sylph_amw_comics/