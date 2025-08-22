最盛期80’Sハリウッドの暗黒面を描くスターダム・スリラー・エンターテイメント『MaXXXine マキシーン』Blu-ray＆DVDが12月3日（水）に発売決定！

株式会社ハピネット

A24発、最高にクールで最高にイカしたニューヒロイン誕生！

公式HP :https://happinet-phantom.com/maxxxine/

★最盛期80’Sハリウッドの暗黒面を描くスターダム・スリラー・エンターテイメント！

本作は、数々の作品をアカデミー賞に送り出し、ニコール・キッドマン主演の『ベイビーガール』やヒュー・グラント主演の『異端者の家』など大物俳優の新たな一面を引出した話題作でも注目される映画スタジオA24最大のヒットシリーズとなる『X エックス』『Pearl パール』に続く最新作。

★最強シリーズのタッグが今作も抜擢！

監督・脚本は『X エックス』『Pearl パール』に続きタイ・ウェストが務めており、同シリーズで主人公のマキシーンと、映画史上最も無垢なシリアルキラー・パールの両方を演じてきた、ミア・ゴスが今回も主演を務める。

★最旬豪華キャストたちが参加！

『TENET テネット』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのエリザベス・デビッキ、Netflix超人気ドラマ「エミリー、パリへ行く」シリーズのリリー・コリンズ、名優ケヴィン・ベーコンら、シリーズ史上最も豪華なキャストが集った。

▼『MaXXXine マキシーン』作品情報

【キャスト】

マキシーン・ミンクス：ミア・ゴス（吹替：森 千晃）

ジョン・ラバト：ケヴィン・ベーコン（吹替：安原 義人）

エリザベス・ベンダー：エリザベス・デビッキ（吹替：木下 紗華）

テディ：ジョンカルロ・エスポジート（吹替：及川 いぞう）

モリー：リリー・コリンズ（吹替：ファイルーズ あい）

レオン：モーゼス・サムニー（吹替：平尾 卓雅）

ウィリアムズ：ミシェル・モナハン（吹替：須川 晶紀）

トレス：ボビー・カナヴェイル（吹替：塚田 徹郎）

【スタッフ】

監督・脚本：タイ・ウェスト

撮影監督：エリオット・ロケット

プロダクション・デザイン：ジェイソン・キスヴァーデイ

衣装デザイン：マリアン・セオ

音楽：タイラー・ベイツ

【ストーリー】

1985年、ハリウッド。

巨大な撮影スタジオに現れたブロンドの女、その名はマキシーン。

ポルノ界で人気を極めた彼女は、新作ホラー映画『ピューリタンII』のオーディションに参加していた。“本物のスター"になるために。その頃のLAは、連日連夜ニュースで報道される連続殺人鬼「ナイト・ストーカー」の恐怖に包まれていた……。

一方マキシーンの周りでは、ヒルズのパーティーに呼ばれた女優仲間が次々と殺される怪事件が起きる。騒動の中、オーディションで主演の座を射止め、スターダムへ上りはじめたマキシーンの前に、6年前、マキシーンの身に起こった猟奇的殺人事件のトラウマを知る「何者」かが近づく……。

▼『MaXXXine マキシーン』Blu-ray＆DVD 商品情報

【発売日】

2025年12月3日(水)

【価格】

Blu-ray：6,600円(税込)

DVD：4,400円(税込)

【映像特典】※Blu-ray＆DVD共通

・予告編

【仕様・封入特典】※Blu-ray

・アウタースリーブケース

・ポストカード

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

【解説】

本作は、数々の作品をアカデミー賞に送り出し、ヒュー・グラント主演の『異端者の家』など大物俳優の新たな一面を引出した話題作でも注目される映画スタジオA24最大のヒットシリーズとなる『X エックス』『Pearl パール』に続く最新作。監督・脚本 は『X エックス』『Pearl パール』に続きタイ・ウェストが務めており、同シリーズで主人公のマキシーンと、映画史上最も無垢なシリアルキラー・パールの両方を演じてきた、ミア・ゴスが今回も主演を務める。

物語は、『X エックス』で描かれたテキサスでの凄惨な猟奇的殺人事件の現場から、ただ一人逃げのびた主人公マキシーンの6年後からはじまる。

今回、自ら「本シリーズの大ファン！」と表明する最旬豪華キャストたちが参加。『TENET テネット』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのエリザベス・デビッキ、Netflix超人気ドラマ「エミリー、パリへ行く」シリーズのリリー・コリンズ、名優ケヴィン・ベーコンら、シリーズ史上最も豪華なキャストが集った。エリザベス・デビッキは、ホラー映画を心から愛 し、マキシーンを主演に大抜擢する映画監督を演じ、エリザベス・デビッキ演じる監督の作品で“スクリームクィーン”として人気を博す女優をリリー・コリンズが演じている。そしてケヴィン・ベーコンは、6年前マキシーンの身に起きた猟奇的殺人事件の真相を知る謎の私立探偵を演じ、ミュージシャンから俳優に転身したモーゼス・サムニーは、マキシーンが信頼する映画オタクのレンタルビデオ屋の店長を演じ、『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』のジャンカルロ・エスポジートがマキシーンの所属する俳優エージェントの代表を、『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』のミシェル・モナハンが連続殺人事件を追うFBI役で出演している。

A24発、最高にクールで最高にイカしたニューヒロインが誕生！美しくて大胆不適！誰よりも危険な「マキシーン」がハリウッドをぶっ潰す！A24史上最高に痛快で、爽快なスターダム・スリラー・エンターテイメントが幕を開ける！

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2024 Starmaker Rights LLC. ALL Rights Reserved.