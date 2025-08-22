『ジャッキー・ブラウン ４Kリマスター版』Ultra HD＆Blu-ray＆DVD 1/28(水)発売決定！

株式会社ハピネット

50万ドルを追う6人。誰が敵で、だれが味方か？




■クエンティン・タランティーノの代表作３作品が４Kレストアされ、初UHD化！　あざやかな映像で甦った！！


1992年、『レザボアドッグス』で注目され、2作目の『パルプ・フィクション』でカンヌ国際映画祭パルム・ドール、アカデミー脚本賞を受賞し、その名を世界に知らしめ、たちまち映画界のトップに登りつめたクエンティン・タランティーノの監督第3作『ジャッキー・ブラウン』（1997）第4作『キル・ビル VOL. 1』（2003）『キル・ビル VOL. 2』（2004）が35mmオリジナルネガから4KレストアされたUHDの発売が決定！



■クエンティン・タランティーノが「本物」であることを証明した傑作『ジャッキー・ブラウン』


2本の長編作品で一躍、時の人となったクエンティン・タランティーノが3作目主演に抜擢したのは、パム・グリアー。1970年代の「ブラックスプロイテーション・ムービー」の女王にして、タランテーノの永遠のアイドル。原作は少年時代に本を万引きしてまで読んでいたエルモア・レナードの「ラム・パンチ」。世界中が新作を注目する中で愛してやまない題材を映画化。独自のスタイルでありながらも、後世に残る傑作を生み出し、「本物」であることを証明した。



■豪華キャストが織りなす個性的なキャラクター


タイトルロールを演じた、タランテーノの永遠のアイドル、パム・グリアーはもちろん、サミュエル・L・ジャクソン、ロバート ・フォスター 、ロバート・デ・ニーロ、マイケル・キートン、ブリジット・フォンダ など豪華キャストが個性的な登場人物を魅力的に演じている。



▼『ジャッキー・ブラウン ４Kリマスター版』商品情報


【発売日】


2026年1月28日(水)



【価格】


Ultra HD Blu-ray+Blu-ray 9,680円（税込）　HPXR-3119／4907953240117


Blu-ray　　　　　　　　　 7,480円（税込）　HPXR-3120／4907953240124


DVD 　　　　 　　 　　 　 4,400円（税込）　HPBR-3120／4907953240131



【映像特典】※Blu-ray共通収録


・『ジャッキー・ブラウン』解析(43分47秒)　


・キャスト＆スタッフ インタビュー(38分55秒)


・クエンティン・タランテーノ インタビュー(54分42秒)


・Chicks With Guns(4分52秒)


・Siskel & Ebert レビュー(4分46秒)


・MTV(15分25秒)


・削除されたシーン(15分29秒)


特典映像合計：2時間57分56秒



※商品の仕様は変更になる場合がございます。



▼『ジャッキー・ブラウン ４Kリマスター版』作品情報


【キャスト】


パム・グリアー


サミュエル・L・ジャクソン


ロバート・フォスター


ロバート・デ・ニーロ


ブリジット・フォンダ


マイケル・キートン


マイケル・ボーウェン


クリス・タッカー



【スタッフ】


監督・脚本：クエンティン・タランティーノ


製作：ローレンス・ベンダー


原作：エルモア・レナード（ラム・パンチ)


撮影：ギレルモ・ナバロ


美術：デイヴィッド・ワスコ


編集：サリー・メンケ


衣装：メアリー・クレア・ハンナン



【ストーリー】


メキシコの航空会社に勤めるスチュワーデス、ジャッキー・ブラウン(パム・グリアー)は副業で長らく武器密売人オデール・ロビー(サミュエル・L・ジャクソン)の売上金を運んでいたが、突然、尋問され、連邦捜査官レイ(マイケル・キートン)にオデールの逮捕に協力するよう強要される。オデールが証拠隠滅のために自分を消そうとしていることを知ったジャッキーは、ドン底の 生活から抜けだすため、保釈金融業のマックス・チェリー(ロバート・フォスター)の力を借りて双方を欺く大きな賭けに出る。



▼『ジャッキー・ブラウン』受賞歴


【受賞】


・第48回ベルリン国際映画祭銀熊賞 (男優賞)受賞 サミュエル・L・ジャクソン


・カンザスシティ映画批評家協会賞助演男優賞受賞 ロバート・フォスター


・サンディエゴ映画批評家協会賞主演女優賞受賞 パム・グリアー


【ノミネート】


・第70回アカデミー賞助演男優賞ノミネート　ロバート・フォスター


・第55回ゴールデングローブ賞ミュージカル・コメディ部門主演女優賞ノミネート　パム・グリアー


・第55回ゴールデングローブ賞ミュージカル・コメディ部門主演男優賞ノミネート サミュエル・L・ジャクソン




発売元：株式会社鈴正／株式会社ハピネット・メディアマーケティング


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


Jackie Brown (C)1997 Visiona Romantica, Inc. Artwork & Supplementary Materials (R),TM & (C)2025 Lions Gate Entertainment Inc.