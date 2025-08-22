京阪三条駅初「京都秋の宝探し2025with交通安全防災フェス」開催決定

株式会社Clew

京都秋の宝探し2025キービジュアル

株式会社Clew（クルー）および一般財団法人京都市都市整備公社は、京都市東山区役所・京阪電気鉄道株式会社・東山警察署・自衛隊など地域の企業や行政、学生と連携し、交通安全・防災啓発と地域活性化を目的とした体験型イベント「京都秋の宝探し2025」を、2025年9月27日（土）・28日（日）の2日間、京阪電車三条駅にて開催いたします。

本イベントは、子どもから大人まで、誰もが気軽に楽しめる秋の体験型イベントです。京都グルメが味わえる屋台や東山のまち全体を巡るリアル宝探し、スペシャルゲストによるステージ、警察や自衛隊と共同で行う交通安全・防災イベントなど、「食べる・遊べる・学べる」をすべて詰め込んだ内容です。

宝探し企画について

■ 「CLEWフォトラリー」（8月22日～9月28日）

イベント本番前から参加できる京都市東山区の10カ所を巡る周遊型のフォトラリー。3カ所以上巡った方はCLEW1日分のライドが完全無料！観光感覚で気軽に参加できるので、大人グループも楽しめます。

■ 「くるっと宝箱クエスト」（9月27日・28日）

会場に隠された宝箱を探して、交通安全・防災クイズに挑戦！学びながら謎解きを楽しめる冒険型イベント。グルメ・体験コーナーも充実し、幅広い年代層が1日中楽しめる内容です。

【京都秋の宝探し3つの楽しみ方】

写真：カレーうどん/京都秋の宝探し2024より■食べる～ローカルグルメと秋の味覚を味わう！~

・京都の人気店によるグルメ屋台が集結

・天使のエビフライ、近江牛弁当、唐揚げ、

ベビーカステラ、かき氷など

・地ビールや日本酒など、お酒も楽しめる！

写真：ストリートサッカー/京都秋の宝探し2024より■遊べる～街がフィールドに変わるリアル宝探し！～

・京都市東山区を舞台にした街歩き型クエスト

・仲間と協力して宝探しに挑戦！

・大人も楽しいスポーツ・ミニゲームなどの

体験ブースも！

写真：自転車シミュレーター/京都秋の宝探し2024より■学べる～クイズで防災と交通安全を楽しく学ぶ！～

・宝箱に仕掛けられたクイズで気軽に学べる！

・自衛隊・警察と連携した体験も実施

・子どもにも大人にも刺さる“リアル防災

リテラシー”

【スペシャルゲストがフェスを盛り上げる！】

写真提供：ナニコレ？劇団ナニコレ？劇団

ナニコレ？劇団は、国内外で幅広く活躍する二人組パフォーマンスユニットです。アニメーションダンスやロボットダンスを取り入れた独創的な演出で、観客に驚きと笑い、そして感動を届けます。今回のイベントでは、二人の息の合ったパフォーマンスと、コミカルで繊細な動きが融合した特別なステージをお楽しみいただけます。

写真左：井手口佳暉氏、右：井出健介氏大谷似翔平＆山本申伸

大谷翔平選手のそっくりタレントとしてメディアやSNSで高い認知度を誇る大谷似翔平（井手口佳暉）氏と、山本由伸投手のモノマネで注目を集める山本申伸（井出健介）氏が、本イベントにて共演いたします。野球ファンはもちろん、エンターテインメントを愛するすべての方にお楽しみいただける、笑いと驚きに満ちたステージをお届けいたします。

【特典】

・事前申し込みで先着300名様に、会場内で使える割引チケット300円分をプレゼント！

※イベント公式HPよりお申し込みできます。飲食・体験ブースで使用可。無くなり次第終了。

・さらに来場者全員に、おすすめスポットをまとめたイベント限定「オリジナルガイドブック」をプレゼント！シェアサイクルCLEWで巡れるおすすめコースも掲載しています。

【背景】

2025年より全国で進む「自転車の危険運転に対する厳罰化」を受け、利用者一人ひとりの交通ルール遵守やマナーの向上がこれまで以上に求められています。共催する株式会社Clewと一般財団法人京都市都市整備公社は、京都市内で最大級のシェアサイクル事業を展開し、日々多くの方々の移動を支えながら、人々の生活圏を広げるサービスを提供しています。その中で、利用者により一層の安全意識を持ってもらうため、本イベントを企画しました。

今回の「京都秋の宝探し2025」では、宝探しやクイズといった遊びを通じて、子どもから大人までが楽しみながら交通安全や防災を学ぶことができます。地域や人との“つながり”を大切にしながら、安心・安全な自転車利用を広げ、健やかで魅力あるまちづくりを目指します。

【開催情報】

日程：2025年9月27日（土）11:00～18:00、28日（日）10:00～17:00

会場：京阪電車三条駅地上（京都市東山区）

入場料：無料

共催：株式会社Clew、一般財団法人京都市都市整備公社

企画協力：京都市東山区役所、京阪電気鉄道株式会社、株式会社ドコモCS関西

協力：京都市建設局、京都府東山警察署、自衛隊京都地方協力本部、同志社ハビタット、

一般財団法人京都府交通安全協会会、おこしやす京都AC、京都ハンナリーズ、

協賛：Drone Innovation Lab by ZeroBase Inc.、ハロー・テクノ株式会社、株式会社ミカタ、

珈琲専門店 トゥールビヨン、御所南不動産、鞍馬温泉

【本件に関するお問い合わせ】

イベント全般に関するお問い合わせ：

株式会社Clew 広報担当：打田（うちだ）

Email：takarasagashi@clew.jp

HP：https://takara.clew.jp/