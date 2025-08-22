ロートCキューブ プレミアムフィットと俳優・高橋健介氏のコラボ動画を公開！

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下、当社）は、ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木 英俊）の「ロートCキューブ プレミアムフィット」のSNSキャンペーンにおける企画・キャスティングおよび動画の制作ディレクションを行いました。キャンペーンは2025年7月24日から8月11日まで実施されました。

観劇を楽しむファンに向けたメッセージを俳優・高橋健介氏が届けるショート動画

ロートCキューブ プレミアムフィットと俳優・高橋健介氏が初のコラボレーション。

高橋健介氏が出演するショート動画が公開されました。

（引用：https://x.com/kensuke_mr6/status/1948307170279256383）

動画では、観劇を楽しむファンの皆さんに語りかけながら商品を紹介しています。

高橋健介氏について

1994年、東京都生まれ。テレビ東京の特撮ドラマ「ウルトラマンX」大空大地役で主演を務める。また「ミュージカル『刀剣乱舞』」シリーズ、舞台「地獄楽」、「ワールドトリガー the Stage」シリーズなど、多数の2.5次元作品に出演。趣味・特技は利きコーラと将棋。

ロートCキューブ プレミアムフィットについて

「ロートCキューブ プレミアムフィット」は、コンタクトレンズの装着液としても使える目薬です。装着液として使うと、ポビドン（モイストクッション成分）が目とレンズの間でうるおいのクッションとなってふんわりやさしい装着感を実現！目薬として使うと、レンズによる目の乾きを改善し、うるおい成分が瞳を包み込み、はりつき・ゴロゴロ感を軽減します。

コンタクトレンズを装着する時にも、コンタクトレンズをつけている瞳にも、コンタクトレンズをはずした後の瞳にも、1日の色々な場面にご使用いただけます。

すべてのコンタクトレンズに対応。コンタクトレンズを装着していない目にもお使いいただけます。

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。



会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、取締役 高橋伸幸、取締役 定平一郎、取締役 堀容隆

事業内容：コンテンツソリューション事業、IPプロデュース事業、新規領域(Web3)事業

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/