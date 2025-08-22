イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」から、グランツール限定モデル、最後のマスターピース「C68 ロッサ」発売
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」より、ブエルタ・ア・エスパーニャ2025公式コラボレーションモデル「C68 ロッサ（C68 Rossa）」がリリースされます。
これは、2023年の“C68 コルナゴ・ジョイエッロ”（ジロ・デ・イタリア）、2024年の“C68 フルール・ド・リス”（ツール・ド・フランス）に続く、コルナゴが3年にわたり展開してきた“三大ツール記念モデル”シリーズを締めくくる、最後のマスターピースです。
イタリア・トリノとスペインをつなぐ“雄牛”をモチーフに、赤を基調とした情熱的なカラーと、PrologoやCeramicSpeed、ENVEなど世界屈指のパーツブランドとのコラボによる、性能と美しさが融合した至高の一台です。
価格は 税別3,600,000円（税込3,960,000円）-まさに芸術と工芸が一体となった、ロードバイク史に名を刻むモデルです。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/793
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327862&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327862&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327862&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
