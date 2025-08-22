水素貯蔵用ボンベの世界市場2025年、グローバル市場規模（複合ボンベ、鋼製ボンベ、アルミニウムボンベ）・分析レポートを発表
2025年8月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素貯蔵用ボンベの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、水素貯蔵用ボンベのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査によると、世界の水素貯蔵用ボンベ市場は2023年時点でXXX百万米ドル規模に達しており、2030年までにXXX百万米ドル規模へ再調整される見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と推計されています。
本レポートは、水素貯蔵用ボンベ産業チェーンの発展経緯や市場動向、乗用車・商用車向け（複合ボンベ、鋼製ボンベ）および水素充填ステーション向け（複合ボンベ、鋼製ボンベ）の市場現況を整理し、主要企業の分析、最先端技術、特許動向、注目アプリケーション、市場トレンドを包括的に取り上げています。
地域別に見ると、北米および欧州市場は政府による積極的な支援策や消費者意識の向上により安定的な成長を続けています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、手厚い政策支援、強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。
________________________________________
本レポートの特徴は、業界全体を俯瞰するマクロ的分析と、個別企業・消費者・技術分野を対象としたミクロ的分析を組み合わせ、市場の全貌を明らかにしている点です。
市場規模およびセグメンテーションにおいては、全体の販売数量（Kユニット）、売上高、タイプ別（複合ボンベ、鋼製ボンベ、アルミニウムボンベ）の市場シェアを把握しています。
業界分析では、政府の政策・規制、技術革新、消費者嗜好、市場構造の変化といった要因を精査し、市場の成長ドライバーや制約要因を明確化しています。
地域分析では、各市場における政府インセンティブ、インフラ整備状況、経済情勢、消費行動などを考慮し、地域間の差異や成長機会を抽出しています。
将来予測では、収集データと分析結果をもとに、成長率、需要予測、新たなトレンドを提示しています。
________________________________________
さらに、個別企業分析では、主要メーカーやサプライヤーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を評価しています。消費者分析では、自動車向けおよび水素充填ステーション向けの利用動向、嗜好、レビュー分析を実施しています。
技術分析では、水素貯蔵用ボンベに関連する技術の現状、進展、将来展望を評価し、競争環境分析では市場シェア、競争優位性、差別化の可能性を明らかにしています。
これらの分析は、アンケートやインタビュー、フォーカスグループなどの一次調査を通じて検証されています。
市場セグメントは以下の通りです。
タイプ別: 複合ボンベ、鋼製ボンベ、アルミニウムボンベ
用途別: 自動車、水素充填ステーション
________________________________________
主要企業には、Luxfer Gas Cylinders、Advanced Material Systems、Hexagon Ragasco、Doosan Mobility Innovation、CTC、Shenyang Gas Cylinder Safety、Sinoma Science & Technology、TIANHAI INDUSTRY、Linde Gas、NPROXX、Faber Industrie、EKC、Catalina Composites、Steelhead Composites が含まれます。
地域別分析対象は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他）です。
