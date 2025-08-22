株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）が主催する『第56回 ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト』が、2025年8月16日(土)、17日(日)に神奈川県川崎市 カルッツかわさきにて開催され、今年も各大学の熱い演奏とともに盛況のうちに終了いたしました。コンテストの結果は、昨年1位に輝いた「青山学院大学 Royal Sounds Jazz Orchestra」 が今年も最優秀賞を受賞いたしました。





【受賞結果】

・第1位 最優秀賞

青山学院大学 Royal Sounds Jazz Orchestra













・第2位 優秀賞

昭和音楽大学 Lily Jazz Orchestra







・第3位 優秀賞

学習院大学 Sky Sounds Jazz Orchestra





・第4位 Light Music Society

・第5位 大阪大学 The New Wave Jazz Orchestra

・第6位 明治大学 Big Sounds Society Orchestra

・第7位 同志社大学 The Third Herd Orchestra

・第8位 早稲田大学 ハイソサエティ・オーケストラ

・第9位 Los Guaracheros

・第10位 立教大学 New Swingin’ Herd





・最優秀ソリスト賞

藤野 拓人さん (Tp)

明治大学 Big Sounds Society Orchestra







・優秀ソリスト賞

澤谷 柑太郎さん (Tp)

学習院大学 Sky Sounds Jazz Orchestra





・優秀ソリスト賞

井上 優平さん (Sax)

大阪大学 The New Wave Jazz Orchestra





・ベストランクアップ賞

横浜国立大学 Baysound Jazz Orchestra

※ベストランクアップ賞とは…前年の順位に対して最も成績を伸ばしたバンドに贈られる賞です。



・学バンアワード

大阪大学 The New Wave Jazz Orchestra

※学バンアワードとは…審査員による審査とは別に、参加バンドが選ぶ出場バンドの中から最も良かったと思うバンドに贈られる賞です。



YBBJC公式サイト▶ https://www.yamano-music.co.jp/ybbjc/

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2025年に創業133年を迎えた。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、G&L、Warwickなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で40拠点以上の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日

主な事業内容：楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽教室の運営

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、G&L、Rickenbacker、Sire、Silverstein ほか







ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/yamanomusic

Instagram：https://www.instagram.com/yamano_music/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/yamanomusic

山野楽器公式キャラクター「Hooちゃん」 X（旧Twitter）：https://twitter.com/Hoo_yamano

山野楽器公式キャラクター「Hooちゃん」 TikTok：https://www.tiktok.com/@hoo_yamano



■山野楽器への取材などのお問い合わせ：https://www.yamano-music.co.jp/info/public_inquiry/

■過去のプレスリリース：https://www.yamano-music.co.jp/press-release/