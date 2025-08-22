TP Vision、80sレトロデザインワイヤレスヘッドホン「Philips TAH2000」とイヤーカフスタイルのオープンイヤーワイヤレスイヤホン「Philips TAQ2000」を8月29日に発売

TP Vision Singapore Pte. Ltd.

TP Visionは、Philipsブランドのオーディオ製品として、Philipsオーディオ100周年記念モデル「Century」シリーズの国内展開第一弾である、カセットテープのリールハブをモチーフにしたレトロデザインを誇るBluetoothヘッドホン「Philips TAH2000」および、フィット感の調整が可能な「フレキシブルジョイント」を採用した、シンプルかつクリーンなルックスを誇るイヤーカフスタイルのオープンイヤーワイヤレスイヤホン「Philips TAQ2000」を、2025年8月29日（金）より、日本国内のPhilipsオーディオ製品取扱店舗にて販売します。

TAH2000の市場想定価格は4,290円（税込）で、カラーはブラック、ホワイト、ティールの3種類。TAQ2000の市場想定価格は4,400円（税込）で、カラーはブラックとホワイトの2種類です。

■Philips TAH2000

Philips TAH2000スタイルや好みに合わせて交換できるイヤークッション

Philipsオーディオ100周年記念モデル「Century」シリーズの国内展開第一弾として、カセットテープのリールハブをモチーフに、80sのスタイルを備えたレトロデザインを誇るBluetoothヘッドホン「TAH2000」が、ブラック/ホワイト/ティールの3カラー展開で登場します。デフォルトで装着されているグレーのイヤークッションに加えて、ユーザーのスタイルに合わせて交換できるイエローとオレンジのイヤークッションが同梱され、好みやファッションに合わせてカラーをコーディネートできるようになっています。

パワフルかつクリアなサウンドを実現する40mmダイナミックドライバーを搭載したTAH2000は、80gの超軽量デザインを備え、接続の安定性が向上したBluetooth 5.4と2台のデバイスに同時接続が可能なマルチポイント接続に対応しています。フル充電時の連続再生時間は最長26時間で、USB-Cの急速充電に対応（15分の急速充電で6時間使用可能）。イヤーカップ上にはコントロールボタンとマイクを搭載し、イコライザーによるサウンドのカスタマイズや、低音をエンハンスする「Dynamic Bass」機能をコントロールすることができるスマートフォンアプリ「Philips Headphones」（iOS/Android）に対応しています。

Philipsオーディオ100周年記念の「Century」シリーズの各モデルには、偉大なアーティストにインスパイアされた愛称が付けられており、TAH2000には「RINGO」という愛称が与えられました。また、オーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP 2025 Summer」では、レトロで特徴的なデザインが評価され、「企画賞」を受賞しています。TAH2000はサスティナビリティを高めるため、FSC認証のリサイクル段ボールと大豆インキを使用した製品パッケージを採用し、充電用のUSB-Cケーブルを同梱していません。

■Philips TAQ2000

Philips TAQ2000

フィット感の調整が可能な「フレキシブルジョイント」を採用した、シンプルかつクリーンなルックスを誇るイヤーカフスタイルのオープンイヤーワイヤレスイヤホン「TAQ2000」が、ブラック/ホワイトの2カラーで登場します。周囲の音を聞きながらサウンドを楽しむことができるイヤーカフスタイルの完全ワイヤレスイヤホンとして、通勤時など日常の使用はもちろん、ジョギング/ランニングやワークアウトと言ったシーンではオープンイヤー型の利点を生かし、安全性を高めることができるでしょう。

接続の安定性が向上したBluetooth 5.4と2台のデバイスに同時接続が可能なマルチポイント接続に対応するTAQ2000は、12mmのダイナミックドライバーによるクリアなサウンドに、最大7時間の連続再生時間（充電ケース使用時は7+21時間）を誇り、通話用マイク、ボタンによるコントロール機能、そしてIPX4の防滴性能を備えています。また、イコライザーによるサウンドのカスタマイズやコントロールボタンのカスタマイズが可能なスマートフォンアプリ「Philips Headphones」（iOS/Android）に対応しており、オーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP 2025 Summer」ではアワードを受賞しています(Bluetoothオープンイヤー型イヤホン／左右独立型（1万円未満）」部門）。また、充電用のUSB-Cケーブルは同梱されていません。

■製品仕様: TAH2000

製品名: Philips TAH2000

カラー: ブラック、ホワイト、ティール

価格: 4,290円（税込、市場想定価格）

発売予定日: 2025年8月29日

保証期間: 1年間

サイズ: 幅14.70cm x 高さ15.50cm x 奥行5.00cm

重量: 80g

ドライバー:

・ドライバー: 40mm/ダイナミック、インピーダンス: 32Ω、感度: 123dB (@1kHz)

・再生周波数帯域: 20-20,000Hz

マイク: 1マイク

通信方式: Bluetooth（Bluetooth 5.4、マルチポイント接続対応）

対応コーデック: SBC

対応プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP

最大通信距離: 約10m

電源/バッテリー:

・充電式/リチウムポリマー

・連続再生時間: 26時間

・充電充電時間: 2時間（急速充電の場合は、15分の充電で6時間再生可能）

同梱品:

交換用イヤークッション x 2ペア（オレンジ、イエロー）、クイックスタートガイド

■製品仕様: TAQ2000

製品名: Philips TAQ2000

カラー: ブラック、ホワイト

価格: 4,400円（税込、市場想定価格）

発売予定日: 2025年8月29日

保証期間: 1年間

サイズ:

・充電ケース: 幅6.55cm x 奥行2.77cm x 高さ3.92cm

・イヤーピース: 幅2.60cm x 奥行2.70cm x 高さ1.95cm

重量: 48g（充電ケース+イヤーピース）

ドライバー:

・ドライバー: 12mmダイナミック、インピーダンス: 16Ω、感度: 113dB (@1kHz)

・再生周波数帯域: 100-20,000Hz

マイク: 1マイク（LR各1マイク）

通信方式: Bluetooth（Bluetooth 5.4、マルチポイント接続対応）

対応コーデック: SBC

対応プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP

最大通信距離: 約10m

電源/バッテリー:

・充電式/リチウムポリマー

・連続再生時間: 7時間+21時間

・充電充電時間: 2時間（急速充電の場合は、15分の充電で1時間再生可能）

同梱品:

充電ケース、クイックスタートガイド

・製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

・本リリースに掲載した画像は、実際の製品と異なる場合があります。

■TP Visionについて

TP Vision Europe B.V.（TP Vision）は、オランダ・アムステルダムに本社を置く、世界をリードするモニターおよびTVメーカーのひとつであるTPVテクノロジー（TPV）の完全子会社です。

TP Visionは、Koninklijke Philips N.V.（Philips社）の商標ライセンスに基づき、PhilipsブランドのTVセット（欧州、ロシア、中東、南米、インドおよびアジア太平洋地域の主要国）およびPhilipsブランドのオーディオ製品（全世界）の開発、製造およびマーケティングに注力しています。強力なPhilipsブランドと製品開発および設計の専門技術、卓越した営業活動、およびTPVの実績をもとに事業を展開しております。TP Visionはカスタマーに対し、優れたオーディオビジュアル体験を提供する製品を創造します。

・PHILIPSオーディオウェブサイト（日本）: https://www.philips.co.jp/c-m-so/headphones

・PHILIPSオーディオTwitter（日本）: https://twitter.com/philipsaudio_jp

・PHILIPSオーディオInstagram（日本）: https://www.instagram.com/philipsaudio_jp