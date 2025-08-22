クア・アイナ×劇場アニメ『不思議の国でアリスと ‐Dive in Wonderland‐』のコラボが決定！「不思議の国のりんごアサイーボウル」を販売🍎

株式会社フォーシーズ

カジュアル業態の外食事業を展開する株式会社FOUR SEEDS FOODS EXPRESS*（本社：東京都港区 社長：齊藤 竜太郎）が運営するハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン『クア・アイナ』は劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』とのコラボレーションとして、2025年8月22日（金）から「不思議の国のりんごアサイーボウル」を販売いたします。また同日より、インスタグラムのクア・アイナ公式アカウントでは、劇場アニメの非売品グッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。



*株式会社FOUR SEEDS FOODS EXPRESSは株式会社フォーシーズ（東京都港区 代表取締役会長兼CEO：淺野 幸子）のグループ会社です。

🍎劇場アニメ公開記念メニュー「不思議の国のりんごアサイーボウル」を販売！！

『クア・アイナ』では、劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の物語の中で重要な役割をもつ「りんご」をトッピングしたアサイーボウルを販売いたします。

夏にあう濃厚ながらもさっぱりとした口当たりのアサイーに、マンゴー、色とりどりのベリー3種、優しい甘みのザクザクと食べ応えのあるグラノーラを合わせ、ココナッツチップスが食感のアクセントになっています。

コラボならではのサクサク食感のりんごと、信州りんごのピューレをトッピング！

物語の中で重要な役割をもつりんごを使い、作品の世界観を表現しました。

商品名：不思議の国のりんごアサイーボウル

価格(税込)：

単品 1,450円

ドリンクセット 1,700円

ドリンク＆フレンチフライセット 1,900円

販売期間：2025年8月22日（金）～9月18日（木） ※予定数量に達し次第終了

展開店舗：国内全店 ※苗場店を除く

※価格はすべて税込です

※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます

🍎クア・アイナ公式アカウント（Instagram）で劇場アニメのオリジナルグッズが当たる【フォロー&いいね！】プレゼントキャンペーンを実施！

クア・アイナ公式アカウントのフォローと対象投稿を「いいね」で、劇場アニメのオリジナルグッズを抽選でプレゼントいたします。

オリジナルA6サイズノート

賞品：オリジナルA6サイズノート（非売品） 10名様

応募期間：2025年8月22日（金）～9月5日（金）

応募方法：

１.Instagramのクア・アイナ公式アカウント「@kuaaina_japan」をフォロー

２.8月22日の本キャンペーン投稿に「いいね」をする

当選発表：キャンペーン終了後に抽選の上、当選された方にはDMにて公式アカウントからご連絡いたします。

※DM中に指定のある期間内に返答がない場合には当選は無効となります

公式アカウント：Instagram https://www.instagram.com/kuaaina_japan

●2025年8月29日公開 劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』

世界中で読み継がれてきたルイス・キャロルの名作小説「不思議の国のアリス」を、日本で初めて劇場アニメーション化。

失敗しないように空気を読み、周囲と同じようにしているはずなのになぜかうまくいかない大学生の安曇野りせ。人生に迷っていた彼女は、亡き祖母が遺した招待状に導かれ「不思議の国」に迷い込む。そこで出会った少女アリスと一緒に旅をすることになった彼女は、白ウサギや青虫、ハートの女王とトランプ兵、マッドハッターと三月ウサギ、ハンプティダンプティ、双子のトゥイードルダムとトゥイードルディー、チェシャ猫ら個性豊かな住人たちに次々と出会い、大騒動に巻き込まれていく。

●ハワイ・オアフ島生まれのグルメバーガー店 「クア・アイナ」（https://www.kua-aina.com/(https://www.kua-aina.com/)）

1975年にハワイ・オアフ島の小さな田舎町ハレイワで誕生したグルメバーガー店です。日本国内では現在35店舗を展開し、溶岩石で焼き上げるジューシーなパティや、オープン当時から伝わる秘伝のスパイス、ハワイ本店でも人気のアボカドは徹底的に品質管理された完熟のみを使用するなど、食材にこだわった美味しさが幅広いお客様からの支持を集めています。

Instagam：https://www.instagram.com/kuaaina_japan/ (https://www.instagram.com/kuaaina_japan/)

X（Twitter）：http://www.twitter.com/CLUB_KUAAINA