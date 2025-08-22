ブラジル連邦共和国/循環再生農業手法によるリジェネラティブコーヒー調査事業が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・ＦＳ事業）に採択

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライトコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：羽物 俊樹、以下 スカイライト）および共同申請者のValue way株式会社（本社：兵庫県神戸市、CEO：八木俊匡、以下Value way）は、2025年8月1日、ブラジル連邦共和国/循環再生農業手法によるリジェネラティブコーヒー調査事業が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・ＦＳ事業）に採択されたことをお知らせします。

この度、採択された事業は、剪定枝など農園から輸出に至るコーヒーバリューチェーン内での未利用有機物を炭化し、高品質バイオ炭として農地へ循環利用する再生農法の技術的・経済的妥当性の検証を目的としています。

＊令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）特設HP

https://gs-hojo-web-fspoc.jp/index.html



ブラジルは世界最大のコーヒー生産国でありながら、生産工程で発生する廃棄物の未利用による温室効果ガスの排出、土壌劣化といった課題を抱えています。

本事業は、それら未利用廃棄物をバイオ炭として活用する再生農法を導入し、環境負荷削減と経済合理性を両立する新しいサプライチェーンの調査と構築を目指すFS（フィジビリティスタディ）事業となります。

事業内容- 未利用資源の活用：コーヒー生産時に発生する廃棄物をバイオ炭化し、土壌改良やGHG削減を科学的に検証- データ可視化の推進：Value wayの「Regenerative Coffee Platform（RCP）」と小型通信デバイスのNFCタグを活用し、生産・流通データの透明化に向けた検証



スカイライトとValue wayは、本調査事業の成果を基に、ブラジルでの事業化や他国展開の可能性検証を進め、両国での共創による持続可能なサプライチェーンのグローバルモデル確立を目指します。

