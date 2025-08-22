松坂大輔さん、福田正博さん、CRおぼさんとの「パワフルプロ野球」ホームラン競争の参加者募集

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2025年9月15日（月・祝）に、埼玉県越谷市「イオンレイクタウンmori」木の広場にて、eスポーツイベント「DAISOスペシャルデー」を開催いたします。「DAISOスペシャルデー」は、日本やアメリカでプロ野球のスポンサーを務める大創産業が、野球のダイナミックな楽しさをゲームを通してお伝えすることを目的に初めて開催するeスポーツイベントです。

「DAISOスペシャルデー」では、日本野球界を代表するレジェンド松坂大輔さん、日本サッカーの発展に寄与したレジェンド福田正博さん、ゲームの実況配信で人気の“ストリーマー”CRおぼさんと、野球ゲーム『パワフルプロ野球2024-2025』を使ったホームラン競争をお楽しみいただく、参加希望者を９月５日（金）まで募集いたします。皆様のたくさんのご応募をお待ちしております。なお、当日の様子はYouTubeでも生配信を予定しています。

（左から）ホームラン競争に参加される松坂大輔さん、福田正博さん、CRおぼさん

■開催概要

日程：2025年9月15日（月・祝）14:00～16:00

会場：「イオンレイクタウンmori 」1F 木の広場（埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1）

出演者：松坂大輔さん、福田正博さん、CRおぼさん

配信URL：https://youtube.com/live/ii9Nbuh9__A

本イベントにて松坂大輔さん、または福田正博さん、またはCRおぼさんとパワプロで対戦する参加者を募集いたします。各21名ずつ、合計63名様の当選を予定しております。

※イベント当日はライブ配信を予定しております。対戦されるお客様が映像に映り込むことがありますので、あらかじめご了承ください。

■応募方法

全国のDAISO、Standard Products、THREEPPY店舗で、税別1,000円以上をお買い上げいただいた上で、9月5日（金）23:59までに、応募用特設フォームに有効期間中のレシート画像のアップロードと、必要事項を記入いただき、ご応募ください。応募者多数の場合には抽選とさせていただきます。抽選結果は、9月8日（月）にメールでお知らせします。定員：63名

※税別1,000円以上お買い上げのレシート1枚につき、1回のご応募が可能です。複数枚のレシートを合算しての応募は受け付けておりません。

※DAISO、Standard Products、THREEPPYの3ブランドの合算レシートも、1枚のレシートで税別1,000円以上の場合、ご応募いただけます。

※期間中は何度でもご応募いただけます。ご当選は1名様につき１回となります。

※ペアでのお申し込み等は受け付けておりませんのであらかじめご了承ください（当日の付き添いは可能です）。

応募用特設フォーム：https://daiso.cp-form.jp/aeon-laketown-event0915

応募可能なレシート有効期間：2025年8月22日（金）～9月5日（金）の日付のあるもの

なお、会場での観覧のみご希望の場合には、ご応募の必要はありません。

■松坂大輔さん プロフィール

1980年9月生まれ。「平成の怪物」と称され、高校時代から抜群の勝負強さと投球術で注目を集めた名投手。豪快なストレートと多彩な変化球を武器に、日本とアメリカで数々の栄光を手にし、日本野球界を代表するレジェンド。

・ 1999年 西武ライオンズに入団。1年目から16勝を挙げ、パ・リーグ新人王を受賞。

・ 2004年 アテネ五輪日本代表として銅メダル獲得に貢献。

・ 2006年 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でMVPを獲得、日本を初代世界一に導く。

・ 2007年 ボストン・レッドソックスへ移籍。メジャー1年目で15勝を挙げ、ワールドシリーズ優勝に貢献。

・ 2009年 第2回WBCでもMVPを連覇、日本の大会連覇に大きく貢献。

主な受賞歴

・ パ・リーグ新人王（1999年）

・ 最多勝（2001年、2003年）

・ 最優秀防御率（2003年）

・ WBC最優秀選手（2006年、2009年）

・ ワールドシリーズ優勝（2007年／レッドソックス）

■福田正博さん プロフィール

1966年12月生まれ。華麗なドリブルと正確なシュートでゴールを量産したストライカー。浦和レッズ黎明期を支え、サポーターから絶大な人気を誇った。引退後は解説・育成・普及活動を通じて日本サッカーの発展に寄与。

・ 1989年 全日本大学サッカー選手権得点王・MVPを獲得。日産自動車サッカー部（現・横浜F・マリノス）入団。

・ 1992年 Jリーグ発足に伴い浦和レッズへ移籍。以降、クラブの象徴的存在として活躍。

・ 1995年 Jリーグ得点王（32試合で21得点）、ベストイレブン選出。

・ 日本代表にて国際Aマッチ45試合出場（9得点）。1990年アジア競技大会、1994年アジア大会などに出場。

・ 2002年 現役引退。Jリーグ通算228試合出場・93得点。

主な受賞歴

・ Jリーグ得点王（1995年）

・ Jリーグベストイレブン（1995年）

・ 全日本大学サッカー選手権MVP（1989年）

・ 日本代表 国際Aマッチ45試合 9得点

■CRおぼさん プロフィール

対人系ゲームが得意な人気ストリーマー。主に『Apex Legends』や『League of Legends』『VALORANT』などで活躍。とくに「キャラコン（キャラクターコントロール）」が日本一と評価された実力派。幅広いジャンルに対応できる、ゲーム実況の技術とトーク力が魅力。器用でバラエティ性があり、人間味あふれるキャラクターで多くのファンに親しまれている。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：単体6,765億円 連結7,242億円（2024年３月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact