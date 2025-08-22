【暑秋の洋服選びに関する意識調査】9・10月店頭に並ぶ本格秋服に6割の消費者が季節ズレを実感秋カラー×夏素材の“暑秋”対応服へのニーズが顕在化



















また、「見た目は秋らしいのに、涼しく快適に過ごせるといった機能性が持つ秋服があれば購入したいと思いますか？」という設問では、6割が「購入したい」と回答しました。また、そうした「“暑秋対応服”に期待する機能」としては、「おうちで洗える（192人）」「通気性（184人）」「シワになりにくい（146人）」など日常生活での快適さとケアのしやすさに加え、「UVカット対策（140人）」「吸水速乾（119人）」「接触冷感（117人）」といった暑さ対策ならではのニーズが引き続き支持されていることが分かりました。このように、秋らしさと夏の暑さが入り混じる“暑秋”の時期には、機能性と季節感を両立させた服が求められていることが、生活者のリアルな声から浮かび上がっています。