ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤¬Ì¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤È¸òÎ®
Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ(TICAD9)¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑤
―ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤¬Ì¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤È¸òÎ®―
¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡¢²£ÉÍ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤ÇÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼ã¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¡¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î±ýÍè¤«¤é¡ÊTOMONI Africa¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢JICA¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖTOMONI Africa¹½ÁÛ¡×¤ò¶¦Í¡¦È¯É½¤·¡¢Æü¥¢¥Õ¥ê¥«´Ö¤Î¿Íºà´ÄÎ®¡¢¼ã¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¸½ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¹ñ½Ð¿È¤ÎABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥ÖÎ±³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢JICA ¾®ÎÓ¹¹¬Íý»ö¤¬°§»¢¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¶¦¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÆüËÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâÌÀ¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÉÐ°§»¢¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ ÃóÆü¥ë¥ï¥ó¥À ¥à¥«¥·¥Í¡¦¥Þ¥êー¡¦¥¯¥ìー¥ëÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë¼ã¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö·ÉéÊ¤Ê¸ì¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤¬¡ÖÁê¸ßÍý²ò¤È¶¦ÄÌ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¶¦¤Ëºî¤ê½Ð¤¹³×¿·¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÉÐ¤Î»³ºÝÂç»ÖÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åö»þ¤Î²á¹ó¤Ê¸½ÃÏ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å40Ç¯¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢JICA ¥¢¥Õ¥ê¥«Éô ¾åÌî½¤Ê¿¼¡Ä¹¤¬¡¢¡ÖTOMONI Africa¹½ÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹½ÁÛ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«ÁÐÊý¤Î¼ã¼Ô¤¬¸ß¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¿Íºà¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÌî¼¡Ä¹¤Ï¡Öº£¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÊ¸²½¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¸òÎ®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Í°ÕµÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOMONI Africa¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÂç³Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢TOMONI Africa¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥´ー¥ë¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÅÏ¹ÒÂÎ¸³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£ÅÏ¹ÒÀè¡Ê¥¬ー¥Ê¡¢¥³ー¥È¥¸¥Ü¥ïー¥ë¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¡Ë¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¡¢Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿³Ø¤Ó¤¬À¸¤À¸¤¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ½Ð¿È¤ÎABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥ÖÎ±³ØÀ¸¡Ê°Ê²¼¡¢ABEÀ¸¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¼«¹ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÊäÂ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¥¬ー¥Ê¤ËÅÏ¹Ò¤·¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤¿ÅìµþÂç³Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¼êË¡¤¬JICA¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¬ー¥Ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤äÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬ー¥Ê½Ð¿È¤Ç¹ÅçÂç³Ø¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎABEÀ¸¤Ï¡Ö¸À¸ì¤Î¾ãÊÉ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÆâ¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò¸øÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¤Ç¯Îð¤Ç¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¤¸²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤Î´Ø¿´¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤Ç¯Îð¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¡¢ÅÏ¹Ò¤·¡¢Í§¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥È¥¸¥Ü¥ïー¥ë¤ËÅÏ¹Ò¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Îº£¤ò³Ø¤Ö»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´Ø¤òË¬Ìä¤·¤¿¾åÃÒÂç³Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄó·ÈÀè¤ÎÂç³ØÀ¸¤È³«È¯¡¢·ÐºÑ¡¢»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¸½ÃÏ»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤³Ø¤Ó¡¢¾ðÊó¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï³§¤µ¤ó¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥È¥¸¥Ü¥ïー¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç³Ø¤ÖABEÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¡¢¿ô³Ø¤ò³Ø¤ó¤ÇÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÎ®¤¬¤µ¤é¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥ë¥ï¥ó¥À¤ËÅÏ¹Ò¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ä°åÎÅ¤Ê¤É³ÆÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö1994Ç¯¤Ë¥ë¥ï¥ó¥À¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÂçµÔ»¦¤È¤½¤Î¸å¤ÎÏÂ²ò¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡ØÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢Èá»´¤Ê·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Îµ¯¶È²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤è¤ê¤â¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ë¥ï¥ó¥À¤Î°åÎÅ²ÝÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÏÂ¿©¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¥ë¥ï¥ó¥ÀABEÀ¸¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥êー¥Àー¡¢µ¯¶È²È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÆüËÜ¤òÃ´¤¦¥êー¥Àー¡¢µ¯¶È²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÅÏ¹Ò¤ÇÃÛ¤¤¤¿´Ø·¸¤òº£¸å¤â·Ò¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢JICA ÃæÂ¼½ÓÇ·Íý»öÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤ÎABEÀ¸¤¬¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÅÏ¤ëÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ABEÀ¸¤«¤é¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¤â¤Ï¤äÌ¤³«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÊúÉé¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î³ØÀ¸¤«¤é¡Öº£¤³¤½ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÍè¤ë¡¢ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊABEÀ¸¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¼ã¼ÔÆ±»Î¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³ØÀ¸¤¬¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¤½¤ì¤ò»Ö¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äµ¯¶È²È¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â¾Íè¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆüËÜ¿ÍÂç³ØÀ¸¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ²ñ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø ÎÓ¹áÎ¤Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¤¬¡ÖÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤òÍ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âJICA¤Ï¡¢Áê¸ßÍý²ò¤È¿Íºà¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ì¿¿
¥ë¥ï¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ ÃóÆü¥ë¥ï¥ó¥À
¥à¥«¥·¥Í¡¦¥Þ¥êー¡¦¥¯¥ìー¥ëÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È
»³ºÝÂç»ÖÏº½°µÄ±¡µÄ°÷
ÅìµþÂç³Ø ³ØÀ¸¤ÎÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
¾åÃÒÂç³Ø ³ØÀ¸¤ÎÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
Ãæ±ûÂç³Ø ³ØÀ¸¤ÎÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦ABEÀ¸
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
ÅìµþÂç³Ø ÎÓ¹áÎ¤Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
URL¡§https://ticad9event.jica.go.jp/