【復活記念×プレゼント】7種のフルーツが彩る名作「タルト・メリメロ」が帰ってきた！Instagram投稿で秋ギフトが当たるキャンペーン開催

株式会社ハット・トリック

洋菓子ブランド「ア・ラ・カンパーニュ」（株式会社ハット・トリック／本社：兵庫県神戸市）は、先代グランシェフから受け継がれ20年以上愛され続けた看板商品「タルト・メリメロ」を、2025年8月1日（金）より復活販売しました。

復活を記念し、2025年8月22日（金）～8月31日（日）の期間、Instagramでのハッシュタグ投稿キャンペーンを実施。投稿者の中から抽選で5名様に秋限定ギフトセットをプレゼントします。

商品の魅力「タルト・メリメロ」とは

メリメロはフランス語で「ごちゃまぜ」という意味。

その名の通り、オレンジ、ルビーグレープフルーツ、キウイ、メロン、イチゴ、ブルーベリー、洋ナシの7種類のフレッシュなフルーツを贅沢に盛り付けています。

ふんわりとしたスポンジ生地に、自慢のカスタードクリームとシャンティクリームを重ね、ほんのり塩気のあるサクサクのブリゼ生地で全体を引き締めました。

「どこを切っても主役がいる」── 一切れごとに異なる景色と味わいが楽しめる、ア・ラ・カンパーニュの象徴的なタルトです。

復活の背景

ア・ラ・カンパーニュは2026年6月に創業35周年を迎えます。節目の年を前に、多くのお客様から寄せられた「もう一度食べたい」という声にお応えし、約1年ぶりにカットケーキとして再登場。

キャンペーン概要

■名称：「タルト・メリメロ」復活記念 Instagramハッシュタグキャンペーン

■期間：2025年8月22日（金）～8月31日（日）23:59

■対象店舗：全国のア・ラ・カンパーニュ店舗（イートイン・テイクアウト可）

■応募方法：

- 公式Instagram（@alacampagne_official(https://www.instagram.com/alacampagne_official?igsh=MWQyc2xrd2k0MnFjeg%3D%3D&utm_source=qr)）をフォロー- 「タルト・メリメロ」を購入し、写真を撮影- ハッシュタグ #おかえりメリメロ2025 を付けてInstagramに投稿

■賞品：ア・ラ・カンパーニュ 秋ギフト3点セット

（プティット ノワ、サブレ ド ハロウィン、ル プティ ボワ）

■ 当選者数：抽選で5名様

※内容は予告なく変更・終了する場合があります。

【会社概要】

社名：株式会社ハット・トリック

所在地：兵庫県神戸市兵庫区西柳原町10-6

事業内容：「ア・ラ・カンパーニュ」「グラモディーズ」などスイーツブランドの展開

公式サイト：https://www.alacampagne.jp/

オンラインショップ：https://hattrick-shop.jp/pages/alacampagne

Instagram：https://www.instagram.com/alacampagne_official/

お問い合わせ：https://hattrick.co.jp/inquiry/(https://hattrick.co.jp/inquiry/)