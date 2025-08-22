【追加発表】flumpoolの山村隆太さん、小倉誠司さん「大阪マラソン2026」OSAKA MUSIC RUNNER 就任・出走！

大阪マラソン組織委員会は、令和8年２月22日（日曜日）に開催する「大阪マラソン2026（第14回大阪マラソン）」に向けて、音楽の力で大阪マラソンの様々な魅力をPRし、大会を盛り上げていただく「OSAKA MUSIC RUNNER」としてアーティストの方々に就任いただいています。皆様には実際にマラソンに出走いただきます。

今回、「OSAKA MUSIC RUNNER」にflumpoolの山村隆太さん、小倉誠司さんのお二人が、新たに就任されることが決定しました。

すでに発表された24名のアーティストに加え、これまでも様々な場面で大阪を音楽で盛り上げてきたflumpoolのお二人が参戦することで、さらに多くの方々に大阪マラソンの魅力をお届けできることを期待しています。

flumpool 小倉誠司さん

flumpool 山村隆太さん

なお、大阪マラソンの一般ランナーと720〈なにわ〉マラソン（ランの部）のエントリー申込は8月29日（金）17時まで、大阪スポーツ応援ランナーの寄附締切は10月6日（月）17時まで、チャリティランナーの申込は10月20日（月）17時まで受付けています。

エントリー：https://www.osaka-marathon.com/2026/runner/entry/admission/

また、大阪マラソンは多彩なボランティアの皆さんによって支えられています。

「ランナーをサポートしたい」「人の力になりたい」――そんな想いをお持ちの方は、ぜひこの機会にご参加ください！ ・ランナーとのふれあい ・チームでの達成感と新たな出会い ・感動的な現場の最前線といった、“かけがえのない体験”が詰まっています。その喜びを一緒に分かち合いましょう。

ボランティア募集：https://www.osaka-marathon.com/2026/volunteer/summary/

OSAKA MUSIC RUNNER

※下線追加発表 ※50音順

AKARIさん(ELSEE) 、Itoさん(PEOPLE 1)、 Wez Atlasさん、 映秀。さん、 小倉誠司さん（flumpool）、金井政人さん (BIGMAMA)、 カナタタケヒロさん (LEGO BIG MORL)、 KARINさん (ELSEE)、 コザック前田さん (ガガガSP)、 白井竣馬さん(Arakezuri)、 新屋行裕さん (かりゆし58) 、TAKEさん (FLOW)、 TAXMANさん(THE BAWDIES)、 田中そらさん (kobore)、 ちとせみなさん (カネヨリマサル) 、辻村勇太さん (BLUE ENCOUNT)、 寺中友将さん (KEYTALK)、 中村洋貴さん (かりゆし58)、 林龍之介さん (トンボコープ)、 Bucket Banquet Bisさん (BIGMAMA) 、HINAさん(ELSEE)、 Fluffyさん、Maikaさん (Chilli Beans.)、 もりもとさなさん (カネヨリマサル)、 山口大貴さん (プッシュプルポット)、山村隆太さん（flumpool）

大阪マラソン2026ではアンバサダーをはじめ多くの方々が出走予定です

※50音順

＜大阪マラソンアンバサダー＞

小渕健太郎さん（コブクロ）、間寛平さん、山中伸弥さん（京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授）

＜大阪マラソンスペシャルサポーター＞

岩田稔さん（元プロ野球選手・野球評論家）、小椋久美子さん（元バドミントン選手・スポーツキャスター）、福士加代子さん（世界選手権女子マラソン銅メダリスト・4大会連続五輪出場）

＜大阪マラソン応援ランナー＞

青原優花さん(NMB48)、石山千尋さん(NMB48)、板垣心和さん(NMB48)、内海崇さん（ミルクボーイ）、坂下真心さん(NMB48)、高樹リサさん（FM802 DJ）、中川朋香さん(NMB48)、樋口大喜さん（FM802 DJ）、兵動大樹さん、雅さん（トミーズ）

※詳細については、大阪マラソン2026公式サイト「大阪マラソンアンバサダー」ページをご参照ください。

https://osaka-marathon.com/2026/info/ambassador/