【山里亮太の愛情ナレーション】 南海キャンディーズ・山里亮太から愛情たっぷりのダメ出し!?

『山里亮太の愛情ナレーション』

2025年8月21日（木）放送直後配信スタート！

南海キャンディーズの山里亮太が令和の若手タレントたちに、愛情たっぷりに吠えまくる『山里亮太の愛情ナレーション』。８月７日（木）に地上波テレビ朝日でスタートした同番組は、若手タレントが街ブラロケに挑戦したVTRに、山里が【ナレーション&手書きメモ】で愛あるツッコミを入れていく、新感覚バラエティ番組です。

「ロケ映像に山里が直接メモを書き込んでいく」という唯一無二の手法で、若手の“ちぐはぐ”ロケＶＴＲが丸裸にされてしまうこの番組。７日（木）からの放送では、「timelesz project」で話題沸騰の西山智樹＆前田大輔が初ロケに挑戦中。８月21日（木）の地上波放送終了後からは、西山＆前田のロケの《未公開シーン》をTELASA（テラサ）にて独占配信します！

timelesz project -AUDITION-で一躍脚光！西山智樹＆前田大輔が初ロケへ

地上波で放送されなかった未公開トークをTELASA（テラサ）で独占配信！

「timelesz project -AUDITION-」で一躍脚光を浴びた西山智樹と前田大輔――オーディションを経て、現在は新たな道を歩む２人が、「芸歴２カ月目」にして念願の街ブラロケを敢行！今回は「芸歴４年目」の青木マッチョとともに【浅草で最高のサムネを撮る旅】に繰り出します。

山里が「（西山＆前田を）ロケタレントとして起用していいかの判断が下る、《卒業試験》のような回」と位置付けた今回のロケ。浅草の街を歩きながら早速２人からいいコメントが出ると、山里からは「いいギャグ!!」と称賛の言葉も飛び出し、順調な滑り出しを見せます。

人力車に乗った西山と前田からは、「timelesz project」期間中の秘話も！ さらには日本最古の遊園地『花やしき』でローラーコースターに挑戦し、絶妙なリアクション＆すっかりトークを上手に回せるようになった西山に山里も思わず目を細め…？

そしてTELASA（テラサ）独占配信の《地上波未公開シーン》では、先週放送した【築地ロケ】後の【ガチ反省会】を大公開！「食レポが上手くできない」「ロケの際の“アポのとりかた＆タイミング”がわからない」という、超本気の反省会は必見！

さらに、通りすがりの子どもたちとの交流や、「共演してみたい芸能人は」というテーマで大盛り上がりする一幕も。果たして西山＆前田が共演してみたい芸能人とは、誰なのか!?

地上波放送では見られなかった貴重な未公開トークをぜひTELASA（テラサ）でお楽しみください！

【番組概要】

『山里亮太の愛情ナレーション「浅草で最高のサムネを撮る旅」』

TELASA特別版配信日時 ：

2025年8月21日（木）深夜03：02～配信開始（地上波放送終了直後）

配信URL ： https://www.telasa.jp/series/13989

出演者 ： 山里亮太、西山智樹、前田大輔、青木マッチョ

