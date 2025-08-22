こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
我流は卒業！ウェブマーケティングを一から、体系的に学ぼう ウェブ解析士についてご案内します（9/6 無料オンライン説明会）
2025年9月6日（土）11:00～12:00 ウェブ解析士認定講座 オープンセミナー
ウェブ解析士ってどんな資格？ 実務に役立つ？ 取得にはどんな学習が必要？ 社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は2025年9月、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/182379
■セミナー概要
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。
資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。
お好きな場所で全国どこからでも視聴していただけます。お気軽にご参加ください。
このような方にとって有益なセミナーです
新たなビジネス機会を作りたい
デジタルマーケティングの基礎を学びたい
社内でマーケティング人材を育てたい
■開催概要
日付：2025年9月6日（土）11:00～12:00
形式：オンライン
費用：無料
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/47147/
■注意事項
カメラはオフで大丈夫です。
マイクは常時ミュートでお願いします。
動画や資料配布などはございません。
講座はZoomを利用して行います。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■講師
関花子（せき・はなこ）
WACA認定ウェブ解析士マスター
WACA認定ウェブ解析士マスター
＜略歴＞
新卒でウェブ専業の広告代理店へ入社。リスティング広告などの運用型広告を中心に、企画、運用、検証、改善提案を一気通貫で行うプランナー職として約6年間従事。2018年チーム長就任。
2019年に医療系の事業会社へ転職し、自社のウェブ集客・ウェブマーケティングに従事。前職の経験をもとに運用型広告、フィード作成、ワンタグ設定の内製化を実施。またGoogle アナリティクスなどの解析ツールを用いた各チャネルの効果改善により広告コストの削減に成功。2024年、ウェブ集客を担うグループの所属長に就任。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/47147/
申し込みページ
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/182379
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/