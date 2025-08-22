こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京マリオットホテル】すべてがヴィーガンのスイーツ・セイボリーで芋栗南瓜を堪能するティータイム「Vegan Afternoon Tea(ヴィーガンアフタヌーンティー)」を発売
東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤 巨輔(なおすけ)）では、2025年10月1日(水)～2026年2月28日(土)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG(ラウンジアンドダイニング ジー)」にて植物由来の食材のみを用いて季節の味覚を堪能する「VeganAfternoonTea(ヴィーガンアフタヌーンティー)」を発売いたします。
この秋冬シーズンに提供する「Vegan Afternoon Tea」は、愛媛県の希少な「中山栗」を贅沢に使用した「ヴィーガンモンブラン」を筆頭に、すべて動物性の食材を使用せずに作り上げたスイーツ8種、セイボリー4種をご用意しました。スイーツはヴィーガンモンブランをご提供するほか、栗といちじくのスコーンや自家製ビーントゥバーを使用したサブレサンド、フィナンシェなど、ペストリーシェフ・石和 悟(いしわさとる)のヴィーガンスイーツへのこだわりが随所に散りばめられた品々がお皿を彩ります。セイボリーは、ひよこ豆のスープカレーやヴィーガンサーモンを用いたピンチョスなどが並び、すべてヴィーガンでありながら食べ応えのある一品一品をご堪能いただけます。
緑豊かな御殿山庭園を望み、17mの天井高を誇る開放感たっぷりなアトリウム空間での優雅なティータイムをお楽しみください。
「VeganAfternoonTea(ヴィーガンアフタヌーンティー)」について
【スイーツ】
＜1st Plate＞
＜2nd Plate＞
【セイボリー】＜3rd Plate＞
【お飲み物】
・「TWG Tea」 ティーセレクション8種
・コーヒーバリエーション5種
※銘柄変更・おかわり自由
ペストリーシェフ 石和 悟より
2022年よりヴィーガンのアフタヌーンティーの提供を始め、今ではヴィーガンの方だけでなく乳製品や卵のアレルギーをお持ちの方にもご好評をいただくメニューとなりました。生クリームや卵などの動物性の食材を使わずとも、遜色ない味わいや食べ応えをお楽しみいただけるように一品一品にこだわりを凝縮させました。ぜひご賞味いただければ幸いです。
期間：2025年10月1日(水)～2026年2月28日(土)
時間：13:00～／15:30～
場所：Lounge＆Dining G
料金：1名様 \8,700（税金・サービス料込）
※ご予約は2名様より2日前までの事前予約制となります。
※記載の提供内容は変更になる場合がございます。
