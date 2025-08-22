軽量＆ミニサイズ、ペットボトルを取り付けて0.5秒でお湯が！業界初トリプル機能搭載「次世代電気ポット」

給湯器×お茶メーカー×コーヒーメーカー 持ち運び可能な軽量サイズ＆省スペースなミニサイズ ペットボトルを直接取り付けて、わずか0.5秒！ 50℃から95℃の5℃単位設定でお湯が出る！ 業界初トリプル機能搭載「次世代電気ポット」 「Makuake」で8月26日から先行販売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、業界初※1の、ペットボトル給湯器、お茶メーカー、コーヒーメーカーの３つの機能を兼ね備え、わずか0.5秒※2で設定温度のお湯が出る「次世代電気ポット」を開発しました。2025 年8月26日から、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」(東京都目黒区、代表取締役社長：中山亮太郎)にて先行販売を開始いたします。

次世代電気ポット YDB-2L

「次世代電気ポット」は、本体上部にペットボトルをセットして、設定した温度のお湯が約0.5秒※2で出る、時短(タイパ)に優れたこれまでにないコンセプトの電気ポットです。必要な分だけをその都度沸かすので保温も不要のため、電気代も節約できます。※3

専用のドリップアタッチメントの取り付けで、「お茶メーカー」「コーヒーメーカー」としても利用できる、省スペース(スペパ)にも優れた、１台３役の多機能ポットです。

温度設定は50℃から95℃まで5℃単位で調整可能で、飲み物それぞれの最適温度に対応します。さらに、カップ麺などの調理に適した、約300mlの自動停止モードも搭載。また、忙しい朝の白湯作りや、オフィスでの休憩時間など幅広いシーンで活用いただけます。専用ドリッパーには金属メッシュフィルターを採用。ペーパーフィルターを必要とせず、茶葉やコーヒー粉をセットすれば、約60秒で淹れたてのお茶、コーヒーをお楽しみいただけます。

重さは1キロ未満、大きさも持ちやすいサイズのため、AC電源が取れる場所であれば、持ち運んでご利用いただけます。

商品デザインは、世界のトップ100デザインスタジオに選定された、カロッツェリア・カワイ(株)と協業して開発。操作のしやすさに加え、お湯を扱う製品としての安全性や安定性にも配慮した構造です。さらに、コンパクトでシンプルな一体感のあるフォルムと、空間になじむ上質なデザインにもこだわりました。

※1：国内のペットボトル式サーバーにおいて、給湯器、お茶メーカー、コーヒーメーカーの３つの機能を兼ね備えていることが業界初（2025年7月末現在 当社調べ）

※2：初回ペットボトルセット時のみ、安定してお湯が出るまで約１秒掛かる。

※3：従来の電気ポット（YPA-M530）を沸騰、98℃保温で5時間保温し、沸騰後から1時間に1回注水(200ml)を5回行った場合の累計の電力消費と比較し検証

商品特長

１．業界初トリプル機能でスペースを有効活用

「ペットボトル給湯器」「お茶メーカー」「コーヒーメーカー」の１台３役でリビング、オフィスなど限られたスペースを有効に活用できます。

＜ペットボトル給湯器＞

■ 最大容量2リットルまでのペットボトル(※)を本体上部にセットして使用します。ペットボトルの口径に応じたアダプタキャップで着脱のしやすさ、安定性を確保。約0.5秒※2で設定温度で給湯を開始します。必要な分だけ給湯できる、ムダをおさえた時短(タイパ)に優れた商品です。

※:600ml以上のペットボトルを使用するときは、必ずベースを取り付けてください

アダプタキャップと

本体取り付けイメージ

ベース取り付け時

■ 温度調整は用途に合わせて50℃から95℃まで5℃単位で可能。近年、健康習慣として朝に白湯を飲む人も増えている中、忙しい朝のサポートアイテムとしても使用できます。

■ ボタン一つでカップ麺の調理時に便利な約300mlのお湯が自動注水できるモードも搭載。電気ケトルで約300mlを沸かす時間と注水までの時間を比較すると、次世代電気ポットが約1分10秒(※)短く調理できます。

※：山善の電気ケトル(EGL-C1281)で検証

■ 重さも1キロ未満、持ちやすいフォルムで、AC電源のある場所であれば、場所を選ばずご利用可能です。

＜お茶メーカー＞＜コーヒーメーカー＞

■ 付属しているドリッパーは、内部の金属メッシュフィルターにより、ペーパー不要で、茶葉やコーヒーのセットが可能。お湯がフィルター内の茶葉などに均等に注がれる「シャワードリップ構造」と最適温度で風味豊かな1杯を味わえます。

ドリッパー使用時は、１カップ約120mlの自動停止機能付き。濃度は濃い/標準/薄い3段階で設定できます。

左から)ドリッパー、

金属メッシュフィルター

ドリッパー取り付け時

２．カロッツェリア・カワイ(株)との協業開発、安全性・機能性を備えたデザイン調理家電

商品デザインは、世界のトップ100デザインスタジオに選定された、カロッツェリア・カワイ(株)と協業して開発しました。ポットの転倒による事故を防ぐため、安全性と安定性を重視した構造を採用。また、コンパクトでシンプルな形状を追求し、ペットボトルの着脱が簡単で使いやすい操作性を実現しました。さらに、キッチンやリビングに自然に溶け込むような高級感のあるデザインを採用し、飲み物をより美味しく感じられるよう工夫した、安全性・機能性を兼ね備えたデザイン調理家電です。

＜「Makuake」にて8月26日から先行販売を開始＞

応援購入サービス「Makuake」にて、8月26日から先行販売を行います。

「Makuake」サイト：https://www.makuake.com/project/yamazen04/

商品概要

■カロッツェリア・カワイ(株) について

川合辰弥氏

川合辰弥氏が自動車メーカーの開発技術者を経て設立したデザインスタジオ。自社製品の企画・デザイン・販売及び、世界各国の数多くのクライアントと協業し、製品開発・新ブランド立ち上げから事業化やブランディングまでに取り組んでいます。

世界三大デザイン賞のiFデザイン賞 金賞（ドイツ）、レッド・ドットデザイン賞最優秀賞（ドイツ）、IDEA 賞（アメリカ）を受賞し、世界三大デザイン賞を完全制覇。その他ドイツデザイン賞特別賞など、世界各国の権威あるデザイン賞を21冠受賞。iFデザイン賞が定める世界ランキングにおいて、「世界のトップ100デザインスタジオ」に選定されました。

https://www.ccc-japan.com/

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

【一般の方】 山善 家電お客様サービス係

電話 0570-077-078 受付時間10時～17時（土・日・祝を除く）

お問い合わせフォーム https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009223