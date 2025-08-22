ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農福島」で、「福島県産もも」と人気ＴＶアニメ「【推しの子】」のコラボ商品について、別品種にて追加注文の受付を開始します。

このコラボ商品は、「【推しの子】」の企画「日本全国project【47都道府県の子】」の一環で、「くだもの王国ふくしま」を代表する甘くてジューシーなももを、アニメに登場するキャラクター「アイ」の描き下ろしデザイン箱でお届けします。

また、購入者特典としてオリジナルステッカーをプレゼントするスペシャルな１品で、ＪＡタウンで８月２２日から販売します。アニメ好きな方への贈り物やお子様向けにもおすすめで、福島県産のもも「さくら白桃」をお届けします。

福島のもも ×【推しの子】

■商品概要

１．販 売 日：令和７年８月２２日（金）～ ※数量上限に達し次第終了

２．商 品：福島のもも ×【推しの子】（３玉入）９月中下旬～発送予定

https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-25010011/

※品種は「さくら白桃」となります

３．購入特典：オリジナルステッカー

４．対象ショップ：ＪＡタウン「ＪＡ全農福島」

https://www.ja-town.com/shop/c/c2501/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown