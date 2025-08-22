海・海・海、みんな一緒に夏の思い出を！ユニバーサルビーチin加茂レインボービーチを開催します

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 ドリームやまがた里山プロジェクトは、2025年8月30日（土）に「ユニバーサルビーチin加茂レインボービーチ」を開催いたします。障がい者も健常者も一緒に楽しむことができるイベントです。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

HP: https://www.dysp.org/(https://www.dysp.org/)

Instagram：https://www.instagram.com/dysp.org22/(https://www.instagram.com/dysp.org22/)

<加茂レインボービーチで広がる、みんなの海の体験！>

障がいのある方も健常者も一緒に楽しめる「ユニバーサルビーチ」イベントを開催します。

マリンアクティビティなどを通じて、海にふれ、遊び、そしてお互いを知る。そんな心あたたまる時間を、みなさんと一緒に過ごします。

誰もが安心して楽しめるビーチで、笑顔あふれるひとときをぜひ体験しませんか。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/187_1_cc91d02b966df12a7ed98d5fc41c2869.jpg?v=202508221057 ]

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人ドリームやまがた里山プロジェクト

URL ：https://www.dysp.org

活動内容 ：それぞれ会員団体の特性を活かし、協働することでより大きな事業を達成できるをコンセプトに団体が一丸となって地域活性化・社会貢献事業を実施している。関連団体として里山ネットワークやまがたという任意団体を有し、活動の輪を広げている。また、脱炭素社会を目指す活動にも参画し、ドリームやまがた里山プロジェクトとしてはもちろん、会員それぞれが環境保全活動等を通し、独自に山形県エコカップ事業の中でも活動の場を広げている。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/