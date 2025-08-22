AIデータ社、“コスメの企画から顧客体験まで、AIでブランドを進化させる。”「AI CosmePro on IDX」リリース ～ 化粧品開発・成分管理・D2C運営・SNSマーケまで一気通貫で支援 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、化粧品メーカー、OEM企業、D2Cブランド事業者向けに、ブランド企画から製品開発・販売・顧客対応までを支援するAIソリューション『AI CosmePro on IDX』の提供を開始しました。
商品開発のスピードアップ、SNSを活用したエンゲージメント強化支援、法規制対応支援、クレーム分析、改善案提案といった複雑な業務を、業界標準テンプレートとプロンプトを装備した業界特化型の生成AIシステムでスマートに一元管理できます。
■AI CosmePro on IDX の主な特徴
化粧品業界の全バリューチェーンに対応する生成AI × RAG活用
● 成分・処方管理：蓄積された処方データ・規制情報・トレンド分析による製品企画支援
● 商品説明文・パッケージ記載文生成：薬機法を考慮したマーケティング文案作成をサポート
● SNSマーケティングRAG：インフルエンサー投稿やレビュー分析による商品企画支援
● D2Cブランド運営支援：顧客対応履歴をナレッジ化しCS対応の均質化・迅速化
● クレーム・返品分析AI：VOC（顧客の声）から品質改善やトレンドを抽出
● 販促企画支提案：販促のタイミングや対象層の企画を提案
■「品質 × ブランド体験」をAIで磨き上げる、新時代のコスメDX基盤
AI CosmePro on IDX は、新興D2CブランドからOEM企業、大手化粧品メーカーまで幅広く導入可能。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界標準テンプレート例、業界活用例、PoC導入を掲載中です。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/cosme/
■無料PoC・業界テンプレートカスタム相談受付中
薬機法を考慮した標準化、マーケティング自動化、ブランドストーリーのAI生成、返品クレーム管理の効率化などに課題をお持ちの企業様へ、PoC・テンプレート開発・他システム連携のご相談を承っています。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
