世界の農業バイオロジカル市場：2031年に436億米ドルへ、年平均成長率15%で拡大する成長市場の展望
世界の農業バイオロジカル市場は、2022年に124億米ドルの規模から、2031年には436億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）は15%で成長すると見込まれています。この市場は、持続可能な農業への関心の高まり、化学農薬への依存を減らす動き、環境規制の強化などを背景に、急速に拡大しています。農業バイオロジカルは、従来の農薬や化学肥料に代わるソリューションとして注目されており、世界中の農業従事者や食品企業の間で需要が高まっています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/agricultural-biologicals-market
農業バイオロジカルの製品構成
農業バイオロジカルは、主に微生物（細菌や真菌）、植物抽出物、昆虫由来製品、動物抽出物など、有機物由来の成分から構成されます。これらの製品は、土壌や植物に散布され、雑草、害虫、病気からの保護だけでなく、養分吸収の改善や収量の向上にも寄与します。また、土壌の微生物バランスを回復し、炭素レベルや保水力の向上にも効果があるため、持続可能な農業の推進に欠かせない技術とされています。
市場成長の主要要因
農業バイオロジカル市場の成長は、いくつかの要因に支えられています。第一に、環境に優しい農業への関心が高まっており、化学農薬使用の削減が世界的なトレンドとなっています。第二に、規制の強化により、特定の化学物質の使用が制限されるケースが増え、代替技術としてバイオロジカル製品が選ばれる傾向があります。第三に、技術革新により、バイオロジカル製品の効果や適用範囲が拡大しており、従来の農薬市場からのシフトが加速しています。
農業バイオロジカルの用途拡大
農業バイオロジカルは、植物保護だけでなく、土壌改良や養分管理、抵抗力の向上にも利用されるようになっています。微生物を活用した製品は、根圏環境を改善し、作物の生育を促進するため、収量増加に直結します。また、植物抽出物や昆虫由来の製品は、特定の病害虫に対する標的効果が高く、従来の農薬よりも安全性が高いと評価されています。
技術革新と研究開発の重要性
市場の成長を支えるもう一つの重要な要素は、研究開発（R&D）です。新しい微生物株の発見や、生物由来成分の効率的な抽出・応用技術の進展により、農業バイオロジカル製品は高い効果を発揮できるようになっています。さらに、精密農業技術との連携により、作物や土壌に最適化した製品の投入が可能となり、農業の効率性と持続可能性が同時に向上しています。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/agricultural-biologicals-market
競合環境と市場機会
市場では、大手農業化学企業やスタートアップ企業が競争を繰り広げています。大手企業は既存の流通ネットワークを活用し、製品の普及を加速させています。一方、スタートアップ企業は革新的な微生物株や植物抽出物を開発し、ニッチ市場でのシェア拡大を目指しています。これにより、競争環境は活発であり、研究開発力や製品差別化が成功の鍵となります。
主要な企業:
● Agri Life
● Agrinos Inc
● Arysta LifeScience Corporation
● BASF SE
● Bayer AG
● Isagro
● Marrone Bio Innovations Inc
● Novozymes A/S
● Syngenta AG
● The Dow Chemical Company
● Valagro
● Valent U.S.A. LLC
市場における課題
