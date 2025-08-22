スカイゲートテクノロジズ、情報セキュリティ体制の強化に向け「ISO/IEC 27001」及び「ISO/IEC 27017」の認証を取得

スカイゲートテクノロジズ株式会社

スカイゲートテクノロジズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟津 昂規、以下「スカイゲートテクノロジズ」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」）に関する国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得しました。また、提供する次世代のゼロトラストセキュリティサービス「Cygiene」において、クラウドサービスに関する情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27017」の認証を取得いたしました。今後も情報セキュリティ体制の継続的な改善と強化を通じて、防衛・セキュリティ領域において信頼性の高い安全なサービスの提供に努めてまいります。

■背景

スカイゲートテクノロジズは、「存続可能性に関する課題を解決する」をミッションに、防衛領域のソフトウェアプロダクト及びエンタープライズ企業向けのゼロトラストセキュリティソリューションの提供を行っています。昨今の厳しい安全保障環境において、防衛・セキュリティ領域では従来にも増して高度な情報セキュリティ対策が求められています。

特に、宇宙システムやサイバーセキュリティ、統合領域指揮統制といった機密性の高い分野において、スカイゲートテクノロジズが提供するソリューションは国家の安全保障に直結する重要な役割を担っています。防衛省・自衛隊をはじめとする官公庁、大手企業等との重要情報の取り扱い・プロジェクト参画における信頼性を向上させ、各種提供サービスを安心してお客様にご利用いただけるよう、この度情報セキュリティに関する各種認証を取得いたしました。

■「ISO/IEC 27001」認証概要について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64283/table/16_1_31cd0587aa01ca4064fb7c94047d8845.jpg?v=202508221057 ]

■「ISO/IEC 27017」認証概要について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64283/table/16_2_a3a78d6820b0bebfc0df6fcc0d60e3be.jpg?v=202508221057 ]

■「Cygiene」の概要

「Cygiene」は、Analytics（SIEM/UEBA）とSecure Access（SASE）の機能を有する、完全国産のゼロトラストセキュリティツールです。 従来のセキュリティ製品では、単体のセキュリティ対策をバラバラに施すことで運用や管理が複雑になりがちですが、「Cygiene」では“ネットワーク”と“セキュリティ”、“分析機能”を 一つのクラウドサービスとして提供・集中管理することで、近年激変した働き方とIT環境の中での”従業員のセキュリティ”と”クラウド活用／事業成長”の両立を実現します。ビジネスが存続するために、クリティカルなダメージをどうやって防ぐか。Cygieneは、企業・組織の存続可能性に関する課題をセキュリティの観点で解決します。

URL： https://www.skygate-tech.com/cygiene

■スカイゲートテクノロジズ株式会社について

スカイゲートテクノロジズは、防衛・セキュリティ・宇宙領域を専門とする防衛テックスタートアップです。「存続可能性に関する課題を解決する」というミッションのもと、防衛領域のソフトウェアプロダクト及びエンタープライズ企業向けのゼロトラストセキュリティソリューションの提供を通じて、企業、組織、そして社会におけるクリティカルな危機を防ぎ、お客様の成長を支援しています。

URL：https://www.skygate-tech.com/