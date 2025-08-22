水素貯蔵用複合型ガスボンベの世界市場2025年、グローバル市場規模（III型、IV型）・分析レポートを発表
2025年8月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素貯蔵用複合型ガスボンベの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、水素貯蔵用複合型ガスボンベのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査によると、世界の水素貯蔵用複合型ガスボンベ市場は2023年においてXXX百万米ドル規模で評価されており、2030年までにXXX百万米ドル規模へ再調整される見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と推計されています。
本レポートは、水素貯蔵用複合型ガスボンベ産業チェーンの発展概要、市場動向、乗用車（III型、IV型）および商用車（III型、IV型）向け市場の現状、さらに先進国・新興国における主要企業の分析を含み、最先端技術、特許、主要用途、ならびに市場トレンドを包括的に整理しています。
地域別では、北米および欧州市場は政府による支援策や消費者認知度の向上により安定成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、支援的な政策、強固な製造基盤を背景に世界市場をリードしています。
________________________________________
本レポートの主な特徴は、当該市場に関する包括的理解を提供し、業界全体から個別要素や利害関係者に至るまで詳細な洞察を示す点にあります。市場動向、課題、機会などのマクロ的要素を分析するだけでなく、企業、消費者、技術などのミクロ視点からも多角的に評価しています。
まず、市場規模およびセグメンテーションにおいては、全体の販売数量（Kユニット）、売上高、タイプ別（III型、IV型）の市場シェアを算出しています。
業界分析では、政府政策や規制、技術進歩、消費者嗜好、市場ダイナミクスといった広範な要素を検証し、市場成長を促す要因や阻害要因を明確化しています。
地域分析では、各地域や国レベルでの市場環境を精査し、政府のインセンティブ、インフラ開発状況、経済情勢、消費行動の違いから市場機会を抽出しています。特に、中国、米国、欧州主要国などの市場ポテンシャルや成長の偏りを明らかにしています。
さらに、将来予測では、収集したデータと分析をもとに、市場成長率、需要動向、新興トレンドを推計しています。
________________________________________
ミクロ的分析としては、企業別分析が含まれ、メーカーやサプライヤーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を評価しています。消費者分析では、用途別（乗用車、商用車）に関する嗜好や態度調査、レビュー分析を実施しています。
技術分析では、複合ガスシリンダーの最新技術や将来開発の可能性を検討し、競争環境分析では企業別市場シェア、競争優位性、差別化戦略を整理しています。これらの分析結果は、一次調査（アンケート、インタビュー、フォーカスグループ）を通じて検証されています。
市場セグメントは以下の通りです。
タイプ別: III型、IV型
用途別: 乗用車、商用車、水素充填ステーション
主要企業には、Luxfer Gas Cylinders、Advanced Material Systems、Hexagon Ragasco、Doosan Mobility Innovation、CTC、Shenyang Gas Cylinder Safety、Sinoma Science & Technology、TIANHAI INDUSTRY、Linde Gas、NPROXX が含まれます。
