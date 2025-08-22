丸山製作所は化学工学会の粒子・流体プロセス部会主催の国際シンポジウム「MMPE2025」に協賛します

株式会社丸山製作所

ポンプ技術やエンジン技術をコア・テクノロジーとして工業用機械の製造・販売を行う株式会社丸山製作所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内山剛治、以下「当社」）は、 2025年9月8日～11日に島根県立産業交流会館（くにびきメッセ）で開催される公益社団法人化学工学会の粒子・流体プロセス部会が主催する国際シンポジウム「MMPE2025（The 5th International Symposium on Multiscale Multiphase Process Engineering）」に協賛します。

このたび協賛するMMPE2025は、気体、液体、固体が混在する多相系の現象を、ミクロからマクロまで様々なスケールで探求する、学術的なイベントです。当社は、本シンポジウムへの協賛によって、業界全体の発展に寄与するとともに、ウルトラファインバブル技術のさらなる研究・開発、新たな用途開拓など、未来の社会課題の解決に向けた技術革新を加速させてまいります。

■「MMPE2025」とは

マルチスケール・マルチフェーズプロセス工学に関する国際シンポジウムです。ナノ、マイクロ、マクロスケールの多相現象と多様なスケールを扱うプロセスに関する最新の研究成果を発表し、国際的なネットワークを構築する場として、3年ごとに日本とドイツで交互に開催されています。

https://pub.confit.atlas.jp/en/event/mmpe2025

■会社概要

会社名：株式会社 丸山製作所

代表者：代表取締役社長 内山剛治

本社所在地：東京都千代田区内神田3-4-15

創業：1895年（設立：1937年）

事業内容：農業用機械（防除機、林業機械ほか）、環境衛生用機械、消防機械、工業用機械、洗浄用機械、建設機械、原動機、自動車その他農業関連車輌の製造・販売、管工事・消防施設工事の設計施工請負、不動産賃貸業

URL：https://www.maruyama.co.jp/