大好評につき第2弾！キッズコーナーもパワーアップ！8/27（水）～29（金）に「Gアリ大開放デー」を再び開催！

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、海風が涼しく心地いいTOTTEIのサマープロモーション「TOTTEI COOL SUMMER BREEZE 2025」の一環で、大好評のアリーナ無料体験イベント「Gアリ大開放デー」第2弾を開催します。

キッズ遊園地はアトラクションが増え、迷路はストーキー仕様に！縁日ブースも登場！

B.LEAGUE「神戸ストークス」のホームアリーナや音楽ライブの会場として熱狂と感動をお届けしているGLION ARENA KOBEに無料で入場し、アリーナ内の雰囲気を体験いただけます。

１階フロアには、前回の大開放デーで子どもたちに大人気だった「キッズ遊園地」はさらにアトラクションを追加し、「宝探しカラフル迷路」は今回ストーキー仕様になり登場します。さらにアリーナ内コンコースに縁日ブースが新たに登場。涼しい館内でお祭り気分も味わえます。

TOTTEI公式Xのフォロワーには、「キッズ遊園地」の利用時間10分延長や、TOTTEI STAND BUOY（アリーナ2F / カフェ＆バー）コーヒー100円OFFなどのキャンペーンも開催します。

夏休み最後の自由研究や思い出づくりに、関西最大級の新アリーナを探検！

28日（木）と29日（金）にはアリーナ内のバックヤードを巡るツアーも開催します。小学生以下のお子さまには、夏休みの宿題にも役に立つ「自由研究ワークシート」も配布。ツアースタッフからの説明や質疑応答を通じて、アリーナ研究をお楽しみいただけるので、お子さまの夏休み最後の自由研究や思い出づくりにおススメです。

29日（金）のイベント後はTOTTEIから神戸港ウィークエンド花火も楽しめる！

29日は「神戸港ウィークエンド花火」開催日です。夕方から海風心地良いWEST CORRIDOR、TOTTEI PARK、緑の丘はウォークエンド花火の絶景スポットです。大開放デー参加後はそのままTOTTEIで、ビールやテイクアウトグルメと供に花火鑑賞をお楽しみください。

大開放デー期間中にはその他にも、ミッフィー誕生70周年記念のコラボ企画や、TOTTEIから新港町を巡り楽しむ謎解きイベント『ナゾめくボトルと潮風の手紙』も開催中です。

GLION ARENA KOBEとTOTTEIで、夏休みらしい一日を涼しく、楽しくお過ごしください。

【Gアリ大開放デー 第2弾 開催概要】

日 程： 2025年8月27日（水）～29日（金） 各日11:00~18:30

会 場： GLION ARENA KOBE

Web ： https://www.totteikobe.jp/event/article/12746

内 容： ・GLION ARENA KOBEの1階フロア～2階観客席（一部）の無料開放

・キッズコーナー（アリーナ1階フロア / キッズ遊園地・宝探しカラフル迷路 / 有料）

・縁日ブース ほか

入場方法： 入場無料 / TOTTEI KOBE 公式アプリ画面を提示して入場（会員登録必須）

【期間中開催のその他イベント詳細】

アリーナ見学ツアー https://www.totteikobe.jp/event/article/12819

謎解きイベント『ナゾめくボトルと潮風の手紙』 https://www.totteikobe.jp/event/article/11089

ミッフィー生誕70周年記念コラボイベント https://www.totteikobe.jp/news/article/10310

TOTTEIについて

2025年4月に開業した関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。

神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぐ名称で、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組んでいます。

日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK」とあわせて、365日お楽しみいただけるおでかけスポットです。