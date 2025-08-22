『SMS認証、ユーザーに本当に届いていますか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/media4u-20250910/M1D



■なりすまし・乗っ取り対策で「多要素認証」が求められる時代に

本人認証を求められる場面は、金融機関だけでなく、EC、ポイントサービス、会員制サイトなど、あらゆるBtoCサービスに広がっています。なりすまし被害や不正利用を防ぐため、多要素認証の導入が急速に進む中、「確実に届く」認証手段が改めて重要視されています。





■「メール・LINEが届かない」「ガラケー・固定電話」をどう認証する？SMS認証の導入が進む一方で、LINE未使用、メールアドレスの未登録、スマートフォンを使っていない高齢ユーザーなど、認証から“取りこぼされる”層の対応に課題を抱える企業も少なくありません。確実に届く手段がないと、顧客を失うリスクも現実に。■シェアNo.1、到達率99.9％のSMS・IVR認証サービスとは？本セミナーでは、日々大量の本人認証が求められる大手フリマアプリやキャッシュレス決済サービスなどで採用され、 **4年連続シェアNo.1** を誇る **SMS・IVR認証サービス「メディアSMS」** をご紹介します。本サービスは、SMS認証専用に構築された独自インフラ上で稼働しており、国内キャリア直収による **到達率99.9%** という圧倒的な信頼性を実現。さらに、**電話自動発着信（IVR）** にも対応しており、ガラケーや固定電話のみのユーザー層にも確実に認証が届く仕組みを備えています。導入は極めて簡単で、 **初期費用ゼロ・月額利用料ゼロ・1通あたり8円以下** と、コストパフォーマンスも高水準。ユーザーを取りこぼさず、セキュリティと利便性を両立できる、“広く・確実に届ける”認証基盤の全貌を、事例を交えて分かりやすく解説します。■こんな方におすすめ- 確実に届く多要素認証を導入したいBtoCサービス事業者- 高齢者やスマホ非所持ユーザーにも対応したい開発・企画担当者- 認証の「カバー率」で差別化したいSIer・代理店・提案営業担当■主催・共催株式会社メディア4u■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

