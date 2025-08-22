【実録】婚外恋愛の当事者インタビュー＠「自分の体を知りたくて」と話す美月さん（36歳）｜連載「婚外恋愛、それぞれのカタチ」人気記事ピックアップ
既婚者の多様な生き方を応援するWebメディア「Healmate magazine（ヒールメイトマガジン）」（https://healmate.jp/magazine/）では、2025年4月より婚外恋愛の当事者、セカンドパートナーの経験者にインタビューする連載企画「婚外恋愛、それぞれのカタチ」を進めています。
なぜ、彼（女）たちはパートナー以外と関係を持つのか。それはどのように始まり、どう終わるのか。さまざまな背景を持つ「婚外恋愛の経験者」たちに、その実態を聞き、一筋縄では行かない人生や男女関係に想いを馳せる企画です。
2025年8月時点で11名の方のインタビューが掲載されています。
https://healmate.jp/magazine/extramarital-love-intervie/
今回はそのなかから、反響の大きかった美月さん（36歳・子どもなし・主婦）のインタビューの一部をご紹介します。
美月さんの話で興味を引かれるのは「男性経験が少なく、自分の体を知らないことへいらだちを感じていた」という点でしょう。しかし夫は結婚してみると性に淡泊でセックスレス状態。募る不満が美月さんを婚外へと走らせました。
出会いを探した結果、美月さんの現在地は？
ぜひ、彼女の話に耳を傾けてみてください。
◆「自分の体をもっと知りたくて、婚外恋愛を始めました」――美月（36歳）
「性のことは大切にしたい」そう話していたはずなのに、私たち夫婦は、結婚当初からセックスレスでした。
結婚してから今まで、たぶん10回もしてないんじゃないかな。夫は12歳年上で、「男性は女性に恥をかかせてはいけない」という思いが強く、それがプレッシャーになっていたみたいです。
それでも仲は悪くなかったし、しばらくはそのまま夫婦生活を続けていました。でも、コロナ禍での生活や、私が会社を辞めて夫の仕事を手伝うようになってから、ふと「私、生きてる実感がないな」と気づいたんです。
前職は男性が多い職場で、男女ならではの会話の中に、ちょっとしたときめきや心の動きがあった。でも今は、夫か女性スタッフとしか話す機会がない。
私は、いったい何のためにここにいるんだろう？ そんな疑問がふつふつと湧いてきました。
そんなとき、たまたま知り合った男性が「オープンマリッジ」という夫婦の形を実践していて、「補えない部分は別の人がカバーしてもいい」という考え方に深く共感したんです。
私は、自分の体について知りたかった。経験が少ない私は、自分の体のことがわからなくて、それがストレスになっていました。
夫との関係でそれを知るはずだったのに、レスのまま時間だけが過ぎていく。
だったら、他の人の力を借りるのもひとつの手じゃないか──そう思うようになりました。
そこから、Healmate（ヒールメイト）を含むいくつかの既婚者マッチングアプリに登録しました。
条件は、県内で会えること・身長173cm以上・年上。写真もAIやイラストじゃなく、ちゃんと顔が見える人をチェックしてました。
マッチングしても、実際に会うまでは3週間～1ヶ月くらいやり取りしてから。朝にマッチして「今日会えますか？」なんて人は、即NGです（笑）。
その中で出会ったのが、2歳年上のジュンさん（仮名）。
彼は、自分の性癖を奥さんに言えず悩んでいた人で、私は自分の体を知りたいと思っていた。だから、お互いの目的がちょうどよかったんです。