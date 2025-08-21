¥¹¥È¥êー¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖChill ST/¥Á¥ë¥¹¥È¡×8·î29ÆüÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ë¾ïÀß1Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë´ú´ÏÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª25AW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØSmooth Tech Knit¡Ù¥·¥êー¥º ¡È½é¡É¤ªÈäÏªÌÜ
Chill STÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü
¥¹ー¥Ä¤Ë¸«¤¨¤ëºî¶ÈÃå¡ÖWWS/¥À¥Ö¥ê¥åー¥À¥Ö¥ê¥åー¥¨¥¹¡×¡¢¹õ¡ßµ¡Ç½À¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMacqlo/¥Þ¥Ã¥¯¥í¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥Ô¥ª¥«¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂæÏÑ¥«¥Õ¥§¡Ö½Õ¿åÆ²/¥Á¥å¥ó¥¹¥¤¥¿¥ó¡×¤òÆüËÜ¤ËÍ¶Ã×¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¢¥·¥¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥× (½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ØÃ«Í»°)¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖChill ST/¥Á¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Î¾ïÀß1Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë´ú´ÏÅ¹¤òÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ë8·î29Æü(¶â)¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÃÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://chill-st.com/blogs/pick-up/store-omotesandohills
Chill ST¤Ï¡¢2025Ç¯5·î16Æü(¶â)¤Ë¡È¸¶½É¤Ë¤¤¤±¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤è¤ê¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP¤ò³«ºÅ¤·¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤·ÁÛÄê¤Î3ÇÜ¤ÎÇä¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ïÀß1Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¡ÈCloud pile¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀöÂõ´¥Áç²ÄÇ½¤«¤ÄÌÓ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¿¥Õ¤Ê¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¡ÈSmooth Tech Knit¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿25AW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
25AW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
25AW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹5·¿¡¦¥Ñ¥ó¥Ä2·¿¤Î·×7¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¥«¥éー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥â¥«¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¤Î4¿§¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏXS¤«¤éXL¤Î5¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡¦ÂÎ·¿¤òÌä¤ï¤ºÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¹ç¤¦¥»¥ì¥¯¥È¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢·¤²¼¡¢¥¤¥ó¥Êー¡¢¥¿¥ª¥ëÅù¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥è¥¬¥¦¥§¥¢¤òÆü¾ïÃå¤È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¡×¤ËÂ³¤¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¸½Âå¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¹¥Þー¥È¡õ¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Chill ST¡¡25AW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¾¦ÉÊ°ìÍ÷(ÀÇ¹þ²Á³Ê
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit Tee
²Á³Ê¡§\11,000
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit long Tee
²Á³Ê¡§\13,200
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit Long Polo
²Á³Ê¡§\15,400
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/X
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit Cardigan
²Á³Ê¡§\19,800
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit Pullover parka
²Á³Ê¡§\17,600
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit Shorts
²Á³Ê¡§\14,300
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¾¦ÉÊÌ¾¡§Smooth Tech Knit Pants
²Á³Ê¡§\17,600
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥â¥«/¥Ö¥é¥Ã¥¯/
¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¢£Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store¡¡¾ÜºÙ
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)～
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-12-10 É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º ËÜ´ÛB2F
Å¸³«¾¦ÉÊ¡§¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¦·¤²¼¡¦¥¤¥ó¥Êー¡¦¥¿¥ª¥ëÅù
ÆÃÅµ¡§ÀÇ¹þ15,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¦¤Á¤ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¢¥·¥¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
ÊÀ¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Û¶È³¦¤Ë¤ÆÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2013Ç¯¡§¡Ö½Õ¿åÆ²¡×¡ÄÂæÏÑÏ·ÊÞ¥«¥Õ¥§¤òÆüËÜ¤ËÍ¶Ã×¡£¥¿¥Ô¥ª¥«¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë¡£
2018Ç¯3·î¡§¡ÖWWS¡×¡Ä¡È¥¹ー¥Ä¤Ë¸«¤¨¤ëºî¶ÈÃå¡É¤ò³«È¯¡£Æ³Æþ´ë¶È2,000¼ÒÄ¶¡¢Îß·×35ËüÃå¤òÆÍÇË¡£
2024Ç¯3·î¡§¡ÖMacqlo¡×¡Ä¡È¹õ¡ß¹âµ¡Ç½¡É¤Î¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡£
2025Ç¯5·î16Æü¡§¡ÖChill ST¡×¡Ä¡È¸¶½É¤Ë¤¤¤±¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¥íー¥ó¥Á¡£
¥è¥¬¥¦¥§¥¢¤¬¡Ö¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¡×¤È¤·¤Æ³¹¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¥¹¥È¥êー¥È¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÂèÆó¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Éô²°Ãå¡ß³¹Ãå¤ÎÎ¾Î©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊÃå¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¢¥·¥¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´ØÃ«Í»°
1977Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À®¾ëÂç³ØÂ´¡£Â´¶È¸å¡¢ÅÝ»ºÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¼Â²È¤Î¿åÆ»¹©»öÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¶È³¦¥·¥§¥¢No.1¤ØÀ®Ä¹¤µ¤»ºÆ·ú¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑÏ·ÊÞ¥«¥Õ¥§¡Ö½Õ¿åÆ²¡×¤òÆüËÜ¤ËÍ¶Ã×¤·¡¢5Ç¯¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤·¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡È¥¹ー¥Ä¤Ë¸«¤¨¤ëºî¶ÈÃå¡É¡Ö¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¥¹ー¥Ä¡ÊWWS¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Æ³Æþ´ë¶È¿ô2,000¼ÒÄ¶¤¨¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô35ËüÃå¤òµÏ¿¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Î°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÃø½ñ¡Ø¤Ê¤¼¡¢ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î¿åÆ»²°¤¬¥¿¥Ô¥ª¥«¥Öー¥à¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¤âÇä¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤ò´©¹Ô¡£Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥ì¥¬¥·ー»º¶È¤Ë¤ÆÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤äÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢¤½¤ÎÆÍÇËÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤ò»Å³Ý¤±Â³¤±¤ë¡£¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖChill ST¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÃå¤È³¹Ãå¤ÈÎ¹¹ÔÃå¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í¡¹¤ÎËèÆü¤ò¤è¤ê¡È¥Á¥ë¡É¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊý¸þ¤ØÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¢¥·¥¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô¡§´ØÃ«Í»°
½êºßÃÏ¡§¢©102-0083¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3ÃúÌÜ5-17À²²Ö¥Ó¥ë3F