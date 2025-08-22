HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントに登録して参加 「アンケートに答えて応募♪プレゼントキャンペーン」を実施

公益社団法人北海道観光機構は、北海道の観光情報などを投稿している「HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント」にて、〈白い恋人 リバーシブルクッション〉が５名様に当たるキャンペーンを～2025年８月３１日(日)まで実施しております。





キャンペーン概要

■キャンペーン概要

・名称 ：アンケートに答えて応募♪プレゼントキャンペーン

・実施期間 ：～2025年８月３１日(日)

・プレゼント品： ：白い恋人 リバーシブルクッション

・当選人数 ：５名

・応募方法 ：HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントに登録し、リッチメニューのキャンペーンページに遷移、アンケートに答えて応募完了

▽HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントはコチラ

https://lin.ee/dYuOYbb

問合せ先

キャンペーン運営事務局

株式会社イースト・デイリー(代理店)

HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント担当 佐藤

011-208-1351