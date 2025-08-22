こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントに登録して参加 「アンケートに答えて応募♪プレゼントキャンペーン」を実施
公益社団法人北海道観光機構は、北海道の観光情報などを投稿している「HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント」にて、〈白い恋人 リバーシブルクッション〉が５名様に当たるキャンペーンを～2025年８月３１日(日)まで実施しております。
■キャンペーン概要
・名称 ：アンケートに答えて応募♪プレゼントキャンペーン
・実施期間 ：～2025年８月３１日(日)
・プレゼント品： ：白い恋人 リバーシブルクッション
・当選人数 ：５名
・応募方法 ：HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントに登録し、リッチメニューのキャンペーンページに遷移、アンケートに答えて応募完了
▽HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントはコチラ
https://lin.ee/dYuOYbb
問合せ先
キャンペーン運営事務局
株式会社イースト・デイリー(代理店)
HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント担当 佐藤
011-208-1351